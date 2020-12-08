Фото ⟩ Полиция ищет владельца найденных вчера в Меривялья вещей

«Отреагировавший на вызов патруль обнаружил, помимо прочего, куртку и цепочку недалеко от дороги Мяхе-Каасику. К поискам привлекли собак и до полуночи также вертолет Департамента полиции и погранохраны, но никого не нашли ни на суше, ни в море. Активные поиски закончились в 00.30», - сообщил пресс-секретарь полиции.

К настоящему моменту в полицию не сообщали о чьем-либо исчезновении и найденные на побережье вещи могли быть оставлены там с какой-либо другой целью. Вещи были доставлены в Ида-Харьюское отделение полиции (П. Пинна, 4, Таллинн).

По словам читателя, на пляже были свечи, пустая бутылка вина и одежда.

Найденная вчера куртка. ФОТО: PPA

Найденная вчера цепочка. ФОТО: PPA