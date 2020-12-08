Фото ⟩ Полиция ищет владельца найденных вчера в Меривялья вещей

В понедельник в 20.00 в Центр тревоги сообщили о том, что на берегу моря в таллиннском районе Меривялья были обнаружены потерянные вещи, несколько патрулей отреагировали на вызов. На сегодняшний день в полицию не сообщили о чьем-либо исчезновении, поэтому полиция обращается за помощью в идентификации найденных предметов, пишет Postimees.
«Отреагировавший на вызов патруль обнаружил, помимо прочего, куртку и цепочку недалеко от дороги Мяхе-Каасику. К поискам привлекли собак и до полуночи также вертолет Департамента полиции и погранохраны, но никого не нашли ни на суше, ни в море. Активные поиски закончились в 00.30», - сообщил пресс-секретарь полиции.
К настоящему моменту в полицию не сообщали о чьем-либо исчезновении и найденные на побережье вещи могли быть оставлены там с какой-либо другой целью. Вещи были доставлены в Ида-Харьюское отделение полиции (П. Пинна, 4, Таллинн).
По словам читателя, на пляже были свечи, пустая бутылка вина и одежда.
Если кто-то узнает вещи с фотографий, полиция просит сообщить об этом по номеру телефона 6125311 или по э-мейлу irina.maloseva@politsei.ee.