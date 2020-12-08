В Рийгикогу готовятся к лобовому столкновению

Имре Соояар, вошедший во фракцию Центристской партии в качестве замещающего члена Рийгикогу, также присоединился к четырем членам фракции «Отечества», выступившим против референдума. Его выступление в понедельник вызвало замешательство как в коалиции, так и в оппозиции. Кая Каллас, председатель фракции Партии реформ, назвала выступление Соояэра поразительным, потому что из его речи можно сделать практически любой вывод.

Кая Каллас. ФОТО: Remo Tõnismäe

Каллас сказала, что момент истины проекта о референдуме наступит 14 декабря, тогда станет ясно, в какой степени он фактически поддерживается, в том числе Имре Соояаром. Оппозиционные партии не теряют надежды и активно готовятся ко второму чтению. Тогда можно будет внести поправки в проект, которые можно вынести на голосование Рийгикогу. Согласно Закону о регламенте и порядке работы Рийгикогу, перед голосованием по каждому предложению о поправке для ее обсуждения можно сделать 10-минутный перерыв. С 1990-х годов оппозиционные партии в Рийгикогу научились использовать эту возможность, замедляя работу Рийгикогу навязыванием своих инициатив. Если таких предложений тысячи, работа Рийгикогу может быть приостановлена ​​на очень длительный срок.

Кая Каллас сообщила Postimees, что фракция Партии реформ уже подготовила 3800 поправок, и работа продолжается. Фракция Социал-демократической партии занята тем же. По словам их председателя Индрека Саара, правящая коалиция может набрать количество голосов, необходимое для завершения первого чтения проекта о референдуме, но затем им придется очень непросто.

«Чувствуется, что они определенно хотят двигаться дальше, EKRE топает ногами и требует, чтобы партнеры по коалиции соблюдали коалиционное соглашение, но я не вижу возможности, чтобы они действительно преуспели в этом», - сказал Саар. По его мнению, они могли бы заниматься урегулированием коронакризиса и другими срочными и действительно важными вопросами и оставить референдум в покое.

Ранее оппозиция замедляла работу Рийгикогу, предлагая все новые поправки и делая перерывы перед голосованием, но иногда подобная обструкция оборачивается против организаторов, и вместо политических плюсов получаются минусы. По словам Каллас, обычно подобные препятствия чинят в связи с госбюджетом, и тогда многие люди могут столкнуться с проблемами, если бюджет не будет принят вовремя – например, если ожидается повышение заработной платы учителей и спасателей. «Но сейчас это не так, решение очень простое – правительство должно отозвать проект, и жизнь продолжится», – подтвердила Каллас.

Индрек Саар. ФОТО: Remo Tõnismäe