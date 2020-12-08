В Рийгикогу готовятся к лобовому столкновению

Первый момент истины в проекте референдума о браке наступит 14 декабря, когда в Рийгикогу пройдет его первое чтение. Правительственные партии все равно могут рассчитывать на большинство, хотя пять членов коалиционных партий заявили, что не поддерживают референдум. Однако ни коалиция, ни оппозиция не уверены в этом, и обе стороны тщательно готовятся ко второму чтению, в ходе которого можно приостановить работу Рийгикогу на очень долгое время, пишет Postimees.
Имре Соояар, вошедший во фракцию Центристской партии в качестве замещающего члена Рийгикогу, также присоединился к четырем членам фракции «Отечества», выступившим против референдума. Его выступление в понедельник вызвало замешательство как в коалиции, так и в оппозиции. Кая Каллас, председатель фракции Партии реформ, назвала выступление Соояэра поразительным, потому что из его речи можно сделать практически любой вывод.
Каллас сказала, что момент истины проекта о референдуме наступит 14 декабря, тогда станет ясно, в какой степени он фактически поддерживается, в том числе Имре Соояаром. Оппозиционные партии не теряют надежды и активно готовятся ко второму чтению. Тогда можно будет внести поправки в проект, которые можно вынести на голосование Рийгикогу. Согласно Закону о регламенте и порядке работы Рийгикогу, перед голосованием по каждому предложению о поправке для ее обсуждения можно сделать 10-минутный перерыв. С 1990-х годов оппозиционные партии в Рийгикогу научились использовать эту возможность, замедляя работу Рийгикогу навязыванием своих инициатив. Если таких предложений тысячи, работа Рийгикогу может быть приостановлена на очень длительный срок.
Кая Каллас сообщила Postimees, что фракция Партии реформ уже подготовила 3800 поправок, и работа продолжается. Фракция Социал-демократической партии занята тем же. По словам их председателя Индрека Саара, правящая коалиция может набрать количество голосов, необходимое для завершения первого чтения проекта о референдуме, но затем им придется очень непросто.
«Чувствуется, что они определенно хотят двигаться дальше, EKRE топает ногами и требует, чтобы партнеры по коалиции соблюдали коалиционное соглашение, но я не вижу возможности, чтобы они действительно преуспели в этом», - сказал Саар. По его мнению, они могли бы заниматься урегулированием коронакризиса и другими срочными и действительно важными вопросами и оставить референдум в покое.
Ранее оппозиция замедляла работу Рийгикогу, предлагая все новые поправки и делая перерывы перед голосованием, но иногда подобная обструкция оборачивается против организаторов, и вместо политических плюсов получаются минусы. По словам Каллас, обычно подобные препятствия чинят в связи с госбюджетом, и тогда многие люди могут столкнуться с проблемами, если бюджет не будет принят вовремя – например, если ожидается повышение заработной платы учителей и спасателей. «Но сейчас это не так, решение очень простое – правительство должно отозвать проект, и жизнь продолжится», – подтвердила Каллас.
Председатели обеих оппозиционных фракций подтвердили, что остановят работу Рийгикогу, потому что у них нет другой возможности приостановить рассмотрение разделяющего народ проекта. По словам Каллаа, оппозиции это сделать проще, потому что достаточно всего одного человека в зале, который возьмет перерыв. Насколько известно Саару, у коалиции нет возможности не принять эту битву. Индрек Саар: «Они все еще думают о том, чтобы сделать это силой и попытаться объединить предложения об изменениях, не придумали ничего нового».
Спикер Рийгикогу, член фракции EKRE Хенн Пыллуаас оценил план оппозиции по внесению десяти тысяч и более поправок в проект референдума как очень безответственный. Пыллуаас: «Обструкция - это, конечно, один из инструментов оппозиции, но если он начинает подрывать наш парламентаризм и способность работать парламента, то это зло. Это саботаж, ущемление интересов государства и неконституционная деятельность».
Он констатировал, что оппозиция, вероятно, полностью готова закрыть парламент. По мнению спикера Рийгикогу, Конституционная комиссия должна тщательно рассмотреть возможность объединить проекты, поскольку на самом деле все они имеют одну цель - воспрепятствовать работе парламента. По его словам, на ситуацию нужно смотреть через эту призму. Однако, по словам Пыллуааса, коалиция не боится голосовать по поправкам, но не месяц. «Если оппозиция все-таки не возьмется за ум, то остается лишь изменить Закон о регламенте и порядке работы Рийгикогу, чтобы воспрепятствовать обструкции», - сказал Пыллуаас, добавив, что, по его мнению, такая ситуация далека от нормы.
По словам спикера Рийгикогу, коалиционные политики готовы принять битву оппозиции. «Потому что в этом вопрос нельзя отступать. То, как нападают на институт брака и по сути пытаются его уничтожить, просто требует, чтобы мы спросили у народа, в каком направлении, по его мнению, общество должно двигаться».
Фракции и все члены Рийгикогу будут похожи на две выстроенные друг против друга древнегреческие фаланги, которые теперь ждут сигналов и приказов от командиров. Все начнется в понедельник 14 декабря, когда проект референдума поступит в Рийгикогу на первое чтение.