Эстонскую партию будущего официально зарегистрировали

Партию TULE теперь можно найти в Коммерческом регистре, однако пока недоступен список членов партии.

В своей программе TULE делает упор на защиту окружающей среды, защиту местных сообществ и защиту гражданского общества.

В начале следующего года TULE проведет первый съезд, на котором выберет правление, собрание представителей и президента.