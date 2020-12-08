Эстонскую партию будущего официально зарегистрировали

Объединение Свободной партии и партии "Богатство жизни" доведено до конца. Новая политическая сила - Эстонская партия будущего (Eesti Tulevikuerakond, сокращенно TULE) - во вторник, 8 декабря, была официально зарегистрирована, передает Rus.ERR.
Партию TULE теперь можно найти в Коммерческом регистре, однако пока недоступен список членов партии.
В своей программе TULE делает упор на защиту окружающей среды, защиту местных сообществ и защиту гражданского общества.
В начале следующего года TULE проведет первый съезд, на котором выберет правление, собрание представителей и президента.
Переговоры об объединении Свободной партии и партии "Богатство жизни" начались весной.