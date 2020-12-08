Вт, 8.12.2020
Поступки и решения тех, кто борются за семью и детей на словах, в действительности бьют и по семьям, и по детям. Юлле Харью
Юлле Харью
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Эстонскую партию будущего официально зарегистрировали

Член правления новой партии Лаури Тынспоег.

ФОТО: Kuvatõmmis

Объединение Свободной партии и партии "Богатство жизни" доведено до конца. Новая политическая сила - Эстонская партия будущего (Eesti Tulevikuerakond, сокращенно TULE) - во вторник, 8 декабря, была официально зарегистрирована, передает Rus.ERR.

Партию TULE теперь можно найти в Коммерческом регистре, однако пока недоступен список членов партии.

В своей программе TULE делает упор на защиту окружающей среды, защиту местных сообществ и защиту гражданского общества.

В начале следующего года TULE проведет первый съезд, на котором выберет правление, собрание представителей и президента.

Переговоры об объединении Свободной партии и партии "Богатство жизни" начались весной.

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