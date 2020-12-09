Новых квартир в Таллинне становится недостаточно

Количество выставленных на продажу новых квартир снизилось до уровня, который в последний раз был зафиксирован весной 2017 года. Если в самые лучшие времена в Таллинне и Харьюмаа было выставлено на продажу около 3 000 новых квартир, то сейчас это количество сократилось до 1 900.