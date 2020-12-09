Студия Postimees: референдум о браке – за или против?
Угрожают ли споры об однополых союзах референдуму о браке и правящей коалиции? Не используются ли в защите меньшинств двойные стандарты?
В студию Postimees приглашены парламентарии Михаил Стальнухин (Центристская партия) и Раймонд Кальюлайд (Социал-демократическая партия). Смотрите дискуссию в прямом эфире в 12:00!
- На будущей неделе Рийгикогу начнет обсуждать скандальный референдум о браке. Насколько вероятен распад коалиции, правительство меньшинства?
- Не приведет ли процесс обструкции референдума к росту поддержки EKRE?
- Если референдум все же состоится, как это отразится на имидже Эстонии за рубежом?
- Почему большинство должно определять возможности жизни меньшинства? Нужно ли выносить вопросы меньшинств на референдум?
- Не используются ли в защите меньшинств двойные стандарты?