Ср, 9.12.2020
Жители Нарвы обеспокоены, так как им приходится часами ждать скорую помощь. Катри Райк
Катри Райк
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Студия Postimees: референдум о браке – за или против?
12:00

Угрожают ли споры об однополых союзах референдуму о браке и правящей коалиции? Не используются ли в защите меньшинств двойные стандарты?

В студию Postimees приглашены парламентарии Михаил Стальнухин (Центристская партия) и Раймонд Кальюлайд (Социал-демократическая партия). Смотрите дискуссию в прямом эфире в 12:00!

  • На будущей неделе Рийгикогу начнет обсуждать скандальный референдум о браке. Насколько вероятен распад коалиции, правительство меньшинства?
  • Не приведет ли процесс обструкции референдума к росту поддержки EKRE?
  • Если референдум все же состоится, как это отразится на имидже Эстонии за рубежом?
  • Почему большинство должно определять возможности жизни меньшинства? Нужно ли выносить вопросы меньшинств на референдум?
  • Не используются ли в защите меньшинств двойные стандарты? 

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