Студия Postimees: в стране кризис, а мы занимаемся тупым референдумом

Раймонд Кальюлайд: – В идеале недопустимо, чтобы большинство решало вопросы меньшинства. В нормальном обществе слушают мнение меньшинств и стараются жить дружно.

Что значит - давайте проведем референдум и забудем? Инициаторы референдума говорят, что тем самым защищают семейные ценности. А вы знаете, сколько проблем у семей? Почему у нас столько разводов? Проблемы возникают оттого, что у людей нет работы, им трудно свести концы с концами и т.д. Огромная проблема – злоупотребление алкоголем, и как следствие – домашнее насилие.

– Но вы же не хотите сказать, что традиционные семьи нужно запретить?

Раймонд Кальюлайд: – Никто их не запрещает. Просто не нужно идти на поводу у партии EKRE, создающей впечатление, что традиционная семья – это главная проблема, которая волнует общество. Это не так! У родителей совсем другие проблемы.

Михаил Стальнухин: – Я не очень понимаю этот страх перед EKRE, боязнь дать им какие-то дополнительные политические козыри. Понимаю, что Раймонд в целом говорит о правых. А Макрона хоть как-то трогает, что у него два года желтые жилеты устраивают войнушку? Кого волнуют в США все эти уличные разборки?

Раймонд Кальюлайд: – Еще как волнуют! Это все повлияло на результаты выборов. Острый конфликт на улицах Парижа и других городов позволил остановить или затормозить реформы Макрона. И это при том, что они очень важны для Франции.

Михаил Стальнухин: – Дело не в политике Макрона! Позавчера разгромили пол-Парижа совсем не из-за каких-то законов или новых веяний. Я имею в виду другое.

Не надо доводить ни одну из сторон до крайностей! На имидж Эстонии референдум о браке никак повлиять не может. Пусть люди скажут, что они думают по этому поводу. Мы получим объективное мнение. 17

Почему политика государства должны быть отличной от того, что думает большинство в стране?

Раймонд Кальюлайд: – Не мы доводили политиков EKRE до крайностей, когда они спокойно заявляли в студии: ну, что тут такого, подумаешь, Гитлер! Зато, мол, поезда четко ходили по расписанию во время Третьего рейха.

– Не приведет ли процесс обструкции референдума к росту поддержки EKRE, которая сделает себе на этом пиар?

Раймонд Кальюлайд: – Нет! Я вообще на рейтинги больше не смотрю. А что мы, кстати, видим?

Сейчас происходит подъем непарламентских партий. Думаю, что это реакция общества на происходящее. В стране кризис, а мы занимается тупым референдумом! 17

Михаил Стальнухин: – Буквально вчера парламент обсуждал предложение реформистов перевести все детские сады на эстонский язык. Их не волнует, есть ли у нас учителя, пособия, готовы ли родители к переходу… Во фракции социал-демократов лишь несколько человек были против этого решения!