Тестирование на COVID-19 может упроститься благодаря изобретению ученых ТТУ

Тестирование на коронавирус и прогнозирование возможных осложнений у пациентов может существенно упроститься благодаря изобретению ученых Таллиннского технического университета. Они испытывают новый быстрый тест, который работает совершенно иначе, чем все существующие, и позволит определять не только наличие вируса в пробе, но и его концентрацию, пишет Rus.ERR.
Мазок, взятый из носоглотки, помещают в специальную жидкость, в которую затем опускают и сенсор. Затем сенсор вставляют в небольшой прибор потенциостат, которым можно управлять с планшета или мобильного телефона. Он показывает не только наличие, но и концентрацию белка в пробе.