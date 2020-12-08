Тестирование на COVID-19 может упроститься благодаря изобретению ученых ТТУ

Мазок, взятый из носоглотки, помещают в специальную жидкость, в которую затем опускают и сенсор. Затем сенсор вставляют в небольшой прибор потенциостат, которым можно управлять с планшета или мобильного телефона. Он показывает не только наличие, но и концентрацию белка в пробе.