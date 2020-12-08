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Катри Райк
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  • Тестирование на COVID-19 может упроститься благодаря изобретению ученых ТТУ
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Тестирование на COVID-19 может упроститься благодаря изобретению ученых ТТУ

Тестирование на коронавирус.

ФОТО: Dmitri Kotjuh

Тестирование на коронавирус и прогнозирование возможных осложнений у пациентов может существенно упроститься благодаря изобретению ученых Таллиннского технического университета. Они испытывают новый быстрый тест, который работает совершенно иначе, чем все существующие, и позволит определять не только наличие вируса в пробе, но и его концентрацию, пишет Rus.ERR.

Мазок, взятый из носоглотки, помещают в специальную жидкость, в которую затем опускают и сенсор. Затем сенсор вставляют в небольшой прибор потенциостат, которым можно управлять с планшета или мобильного телефона. Он показывает не только наличие, но и концентрацию белка в пробе.

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