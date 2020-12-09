НЕ ПРОПУСТИТЕ! ⟩ На интернет-аукционе можно снять под Новый год целый остров!

Хотите встретить Новый год необычно? Эстонский интернет-аукцион osta.ee предлагает захватывающий новогодний пакет, который может вам понравиться, предлагает Kodustiil.
Семья, живущая на острове Вийрелайд, который расположен рядом с островом Муху, предлагает уникальную возможность арендовать на Новый год весь остров. Поскольку отапливается только восемь комнат, под гостеприимной крышей может разместиться до 16 человек.
«Зимой мы можем сдать в аренду только два дома. Первый - это дом смотрителя маяка, который был построен в 1880 году и где до сих пор водится привидение - его первая жена», - написано в объявлении.
В доме семь спален, кухня со всем необходимым, печки, дающие приятное тепло, камин с живым огнем, также можно зажечь свечи. В доме есть длинный стол, на который поместится много праздничных блюд. Так как на острове не растут ели, вместо новогодней елки можно нарядить можжевельник. Елочные игрушки и другие украшения есть в наличии, и не нужно везти их с собой с материка. Берите только угощения и подарки.
Также можно заночевать в банном доме, а можно и затопить баню, чтобы хорошенько попариться перед Новым годом. Есть и любимая многими баня-бочка - целых две! Перевоз на остров и обратно на катере стоит 22 евро.
С подробностями можно ознакомиться на странице интернет-аукциона.