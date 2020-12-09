НЕ ПРОПУСТИТЕ! ⟩ На интернет-аукционе можно снять под Новый год целый остров!

Семья, живущая на острове Вийрелайд, который расположен рядом с островом Муху, предлагает уникальную возможность арендовать на Новый год весь остров. Поскольку отапливается только восемь комнат, под гостеприимной крышей может разместиться до 16 человек.

На старинных морских картах остров назывался Paternoster - «Отче наш». ФОТО: osta.ee

«Зимой мы можем сдать в аренду только два дома. Первый - это дом смотрителя маяка, который был построен в 1880 году и где до сих пор водится привидение - его первая жена», - написано в объявлении.

Вийрелайд уже давно является известным ориентиром для моряков: островной маяк направляет суда, идущие с юга через пролив Вийре-курк в Вяйнамери. Первое упоминание об острове относится к 1556 году. ФОТО: osta.ee

В доме семь спален, кухня со всем необходимым, печки, дающие приятное тепло, камин с живым огнем, также можно зажечь свечи. В доме есть длинный стол, на который поместится много праздничных блюд. Так как на острове не растут ели, вместо новогодней елки можно нарядить можжевельник. Елочные игрушки и другие украшения есть в наличии, и не нужно везти их с собой с материка. Берите только угощения и подарки.

Первый навигационный ориентир был построен на острове в 1836 году. Деревянную башню построили в 1857 году, а маяк - в 1881 году. ФОТО: osta.ee

Также можно заночевать в банном доме, а можно и затопить баню, чтобы хорошенько попариться перед Новым годом. Есть и любимая многими баня-бочка - целых две! Перевоз на остров и обратно на катере стоит 22 евро.

На острове жили смотрители маяка и их семьи. ФОТО: osta.ee