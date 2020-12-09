Галерея ⟩ Невероятной красоты потолок и печи в стильной стокгольмской квартире

И вновь мы отправляемся в Стокгольм с блогерами Анной и Сергеем из Pufikhomes. Cегодня нас ждут удивительные интерьеры квартиры площадью 87 м2 в престижном районе шведской столицы.
И кто после этого скажет, что скандинавские интерьеры — это скучно и обыденно?! Один расписной потолок в этой стильной современной квартире в Стокгольме чего только стоит! Подобное в шведских домах встречается редко. Но здесь нужно иметь в виду, что жилье находится в чудесном доме XIX века, выполненном в псевдоготическом стиле.
Дому даже посвящена страница на Википедии — не исключено, что потолок восстановлен по оригинальным чертежам. И конечно же умение скандинавов обыграть классические элементы в современном ключе: стильная цветовая гамма, модная дизайнерская мебель и потрясающие печи. Смотрите галерею!