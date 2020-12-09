Галерея ⟩ Невероятной красоты потолок и печи в стильной стокгольмской квартире

И кто после этого скажет, что скандинавские интерьеры — это скучно и обыденно?! Один расписной потолок в этой стильной современной квартире в Стокгольме чего только стоит! Подобное в шведских домах встречается редко. Но здесь нужно иметь в виду, что жилье находится в чудесном доме XIX века, выполненном в псевдоготическом стиле.