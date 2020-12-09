Рейтинги партий: "Ээсти 200" обошла по популярности EKRE

Согласно последним опросам, проведенным в период с 11 ноября по 7 декабря, за Партию реформ голоса готовы отдать 31,1% (+0,4% по сравнению с прошлой неделей) избирателей. Расположившуюся на второй строчке рейтинга Центристскую партию поддерживает 21% опрошенных (-0,7%).

За "Ээсти 200" голоса готовы отдать 14,7 процента респондентов (+1%). Консервативную народную партию поддерживает 13,6%. Это на 0,9% меньше, чем неделей ранее. За ней расположилась Социал-демократическая партия (8,2%), поддержка которой упала на 0,2%. "Отечество" поддерживает 5,9% респондентов (+0,2%). Зеленых поддерживает 2,7 процента опрошенных (-0,3%).