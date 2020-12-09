В Латвии начали штрафовать прибывающих в страну без электронной анкеты

"Если поездку невозможно отложить, то важно помнить, что с 7 декабря в Латвии усилен пограничный контроль, и все въезжающие в страну обязаны заполнять электронную анкету на сайте covidpass.lv", - сообщили в Департаменте полиции и погранохраны Эстонии (PPA).

Латвийские коллеги сообщили PPA, что около половины жителей Эстонии прибывают в Латвию, не заполнив анкету, из-за чего уже были выписаны первые штрафы, и латвийская погранслужба будет и дальше проверять наличие анкеты с особым вниманием.

Анкета должна заполняться в течение максимум 48 часов до пересечения границы независимо от вида транспорта, на котором человек прибывает в Латвию, и цели поездки.

При въезде из Эстонии в Латвии также действует обязанность 10-дневной самоизоляции, кроме случаев, для которых предусмотрены исключения: в частности, это требование не распространяется на жителей Валка и Валга.