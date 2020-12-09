В Латвии начали штрафовать прибывающих в страну без электронной анкеты

В Латвии с понедельника усилили пограничный контроль и будут штрафовать прибывающих в страну без заполнения специальной электронной анкеты с данными по COVID-19, пишет Rus.ERR.
"Если поездку невозможно отложить, то важно помнить, что с 7 декабря в Латвии усилен пограничный контроль, и все въезжающие в страну обязаны заполнять электронную анкету на сайте covidpass.lv", - сообщили в Департаменте полиции и погранохраны Эстонии (PPA).
Латвийские коллеги сообщили PPA, что около половины жителей Эстонии прибывают в Латвию, не заполнив анкету, из-за чего уже были выписаны первые штрафы, и латвийская погранслужба будет и дальше проверять наличие анкеты с особым вниманием.
Анкета должна заполняться в течение максимум 48 часов до пересечения границы независимо от вида транспорта, на котором человек прибывает в Латвию, и цели поездки.
При въезде из Эстонии в Латвии также действует обязанность 10-дневной самоизоляции, кроме случаев, для которых предусмотрены исключения: в частности, это требование не распространяется на жителей Валка и Валга.
Кроме того, в Латвии действует чрезвычайное положение с обязанностью соблюдать правило "2+2", носить маску в закрытых помещениях, запретом публичных мероприятий, закрытием развлекательных заведений и запретом на розничную торговлю по выходным, кроме товаров первой необходимости, лекарств и топлива.