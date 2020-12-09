Главврач Ида-Вируской центральной больницы: ситуация стабилизировалась

"В день поступает и выписывается от пяти до семи пациентов. Рекорд был 1 декабря, когда мы приняли восемь больных, а к настоящему моменту лечение больных COVID-19 стало повседневной работой", - сказал Карийс.

Он пояснил, что в Ида-Вируской центральной больнице есть 70 койко-мест для больных COVID-19, включая места в отделении интенсивной терапии. По состоянию на 8 декабря из них было занято 67. В общей сложности в больнице прошли лечение 300 пациентов с данным инфекционным заболеванием.