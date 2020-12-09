Главврач Ида-Вируской центральной больницы: ситуация стабилизировалась

Как сообщил во вторник главврач Ида-Вируской центральной больницы Тоомас Карийс, число ежедневно поступающих в больницу пациентов с COVID-19 в последние дни стабилизировалось на уровне пяти-семи человек в сутки, пишет Rus.ERR.
"В день поступает и выписывается от пяти до семи пациентов. Рекорд был 1 декабря, когда мы приняли восемь больных, а к настоящему моменту лечение больных COVID-19 стало повседневной работой", - сказал Карийс.
Он пояснил, что в Ида-Вируской центральной больнице есть 70 койко-мест для больных COVID-19, включая места в отделении интенсивной терапии. По состоянию на 8 декабря из них было занято 67. В общей сложности в больнице прошли лечение 300 пациентов с данным инфекционным заболеванием.
Комментируя прозвучавшее во вторник предложение ввести в Ида-Вирумаа карантин, главврач Ида-Вируской центральной больницы сказал, что самое важное - информировать людей о мерах безопасности.