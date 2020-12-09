Коронавирус выявлен у 547 жителей Эстонии, скончались двое
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5699 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 547, то есть 9,6% от общего количества тестов.
Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 283 человек. На Таллинн приходится 221 случай.
В Ида-Вирумаа добавилось 125, в Тартумаа — 52, в Рапламаа — 16, в Пярну- и Вырумаа — по десять, в Ляэнемаа — девять, в Пыльва- и Ляэне-Вирумаа — восемь, на Хийу- и Сааремаа, в Йыгева- и Валгамаа — по три, в Вильяндимаа — два и в Ярвамаа — один новый случай. В 11 случаях место жительства в Регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 414,98 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 7,7% от общего количества сделанных тестов.
Под наблюдением Департамента здоровья почти 27 400 человек
Под наблюдением в Пыхьяском региональном отделении более 15 000 человек, из которых 2686 больны.
Под наблюдением в Идаском региональном отделении более 6700 человек, из которых 1458 больны.
Под наблюдением в Лыунаском региональном отделении более 4700 человек, из которых 761 болен (число заразившихся включает в себя и тех, кто находится под наблюдением Пыхьяского регионального отделения).
Под наблюдением в Ляэнеском региональном отделении более 900 человек, из которых 176 больны.
В стационарном лечении нуждаются 264 человека
По состоянию на утро 9 декабря, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждается 264 человека, 13 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. За сутки выписали 14 человек, четверых перевели в нековидное отделение и четырех — в другую больницу. Было открыто 26 новых историй болезни с COVID-19.
За сутки скончались два человека с коронавирусом – 63-летняя женщина, 81-летний мужчина. Всего в Эстонии с начала эпидемии скончались 139 человек с коронавирусом.
На сегодняшний день в больницах завершено 922 случая заболевания COVID-19 у 902 человек.
По состоянию на 9 декабря выздоровели 9574 человека. Из них истории болезни 7313 человек (76,4%) завершены, у 2261 человек (23,6%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено почти 524 200 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 16 054 положительных первичных тестов (3,1% от общего количества тестов).
С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/koroonakaart.
Скачайте приложение HOIA
Загрузите на свой телефон мобильное приложение HOIA через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS‑CoV‑2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 224 833 раза. Через приложение о своем заболевании сообщили 1241 раз, из них активных заболеваний на данный момент насчитывается 463.
На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на веб‑странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. На этой странице можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать номера службы поддержки клиентов, координаты мест проведения тестирования.
Нужно сократить количество контактов, разорвать цепи заражения
Медицинской системе Эстонии угрожает перегруженность. Наша цель – остановить рост распространения вируса и постараться стабилизировать ситуацию, чтобы затем тенденция заражений пошла на спад.
Поэтому празднование Рождества и Нового года в этот раз должно пройти по-другому: давайте отменим многолюдные праздники и встретимся в кругу только самых близких людей, чтобы обеспечить безопасность. Этот год был невероятно сложным для каждого из нас, потому стоит меньше предаваться празднествам и больше заботиться друг о друге, помогать тем, кто нуждается в нашей помощи.
В частной жизни не нужно проводить встречи больше, чем с 10 людьми одновременно, с которыми мы и так общаемся каждый день. По возможности стоит отдавать предпочтение удаленной работе. Нужно придерживаться всех ограничений, которые ввело государство.
Мы призываем всех не путешествовать за границу во время зимних праздников. Все поездки за границу стоит отложить из-за высокого распространения коронавируса в других странах.
Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице Департамента здоровья и на странице департамента в Facebook.