Коронавирус выявлен у 547 жителей Эстонии, скончались двое

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 283 человек. На Таллинн приходится 221 случай.

В Ида-Вирумаа добавилось 125, в Тартумаа — 52, в Рапламаа — 16, в Пярну- и Вырумаа — по десять, в Ляэнемаа — девять, в Пыльва- и Ляэне-Вирумаа — восемь, на Хийу- и Сааремаа, в Йыгева- и Валгамаа — по три, в Вильяндимаа — два и в Ярвамаа — один новый случай. В 11 случаях место жительства в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 414,98 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 7,7% от общего количества сделанных тестов.

Под наблюдением Департамента здоровья почти 27 400 человек

Под наблюдением в Пыхьяском региональном отделении более 15 000 человек, из которых 2686 больны.

Под наблюдением в Идаском региональном отделении более 6700 человек, из которых 1458 больны.

Под наблюдением в Лыунаском региональном отделении более 4700 человек, из которых 761 болен (число заразившихся включает в себя и тех, кто находится под наблюдением Пыхьяского регионального отделения).

Под наблюдением в Ляэнеском региональном отделении более 900 человек, из которых 176 больны.

В стационарном лечении нуждаются 264 человека

По состоянию на утро 9 декабря, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждается 264 человека, 13 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. За сутки выписали 14 человек, четверых перевели в нековидное отделение и четырех — в другую больницу. Было открыто 26 новых историй болезни с COVID-19.

За сутки скончались два человека с коронавирусом – 63-летняя женщина, 81-летний мужчина. Всего в Эстонии с начала эпидемии скончались 139 человек с коронавирусом.

На сегодняшний день в больницах завершено 922 случая заболевания COVID-19 у 902 человек.

По состоянию на 9 декабря выздоровели 9574 человека. Из них истории болезни 7313 человек (76,4%) завершены, у 2261 человек (23,6%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено почти 524 200 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 16 054 положительных первичных тестов (3,1% от общего количества тестов).

С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/koroonakaart.

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