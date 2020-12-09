Департамент статистики: за год количество вакансий сократилось на четверть

Самое активное движение рабочей силы наблюдалось в сфере оптовой и розничной торговли, в обрабатывающей промышленности и в образовании.

Общее число вакантных и занятых должностей составило 607 125, из них наибольшая часть –вакансии в обрабатывающей промышленности, в торговле и образовании. Больше всего вакансий было в образовании (1501), в обрабатывающей промышленности (1202) и в сфере оптовой и розничной торговли (1158).

По словам аналитика Департамента статистики, доля вакантных должностей в общей совокупности вакансий составила 1,4%. Из всех вакантных должностей 44% было в публичном секторе. «Самой высокой доля вакантных должностей была в сфере образования, а самой низкой – в сельском хозяйстве и в горнодобывающей промышленности», – сказал он.

Большинство вакансий находилось в Харьюском уезде (78%), в том числе в Таллинне (67%). Далее следуют Тартуский (6,1%) и Ида-Вируский уезд (4,6%). Наиболее высокой доля вакантных должностей была в Харьюском и Валгаском уездах, а самой низкой – в Пыльваском уезде.