Департамент статистики: за год количество вакансий сократилось на четверть

По данным Департамента статистики, в третьем квартале текущего года на предприятиях, в учреждениях и организациях Эстонии было 8689 вакантных должностей, что на 27% меньше, чем в это же время прошлого года.
Самое активное движение рабочей силы наблюдалось в сфере оптовой и розничной торговли, в обрабатывающей промышленности и в образовании.
Общее число вакантных и занятых должностей составило 607 125, из них наибольшая часть –вакансии в обрабатывающей промышленности, в торговле и образовании. Больше всего вакансий было в образовании (1501), в обрабатывающей промышленности (1202) и в сфере оптовой и розничной торговли (1158).
По словам аналитика Департамента статистики, доля вакантных должностей в общей совокупности вакансий составила 1,4%. Из всех вакантных должностей 44% было в публичном секторе. «Самой высокой доля вакантных должностей была в сфере образования, а самой низкой – в сельском хозяйстве и в горнодобывающей промышленности», – сказал он.
Большинство вакансий находилось в Харьюском уезде (78%), в том числе в Таллинне (67%). Далее следуют Тартуский (6,1%) и Ида-Вируский уезд (4,6%). Наиболее высокой доля вакантных должностей была в Харьюском и Валгаском уездах, а самой низкой – в Пыльваском уезде.
В третьем квартале на работу было принято 57 463 и уволено 59 924 человека. Оборот рабочей силы, харатеризующий ее передвижение (общее число работников в результате приема на работу и увольнений), уменьшился по сравнению с третьим кварталом прошлого года на процент. «По количеству как принятых на работу, так и уволенных лидировали сферы оптовой и розничной торговли, обрабатывающей промышленности и образования. По инициативе работодателя в третьем квартале были уволены 8368 работника, или 14% от общего количества уволенных», – добавил Таркиайнен.