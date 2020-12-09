Верховный суд США отклонил жалобу соратников Трампа по Пенсильвании

Верховный суд США во вторник, 8 декабря, отклонил жалобу соратников действующего президента Дональда Трампа из Республиканской партии, пытающихся оспорить итоги голосования в Пенсильвании, пишет DW.
Они пытались признать недействительными до 2,5 млн бюллетеней, присланных в избирательные комиссии по почте. Власти Пенсильвании уже утвердили результаты голосования, согласно которым демократа Джозефа Байдена поддержали больше избирателей, чем действующего главу государства.
Трамп пытался оспорить итоги голосования в судах
Джозеф Байден, по данным ведущих СМИ страны, на выборах в США 3 ноября заручился достаточным количеством голосов Коллегии выборщиков для победы над Дональдом Трампом. Официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут объявлены в декабре. Церемония инаугурации нового президента должна состояться 20 января.
Нынешний глава Белого дома несколько недель не признавал поражение, пытаясь оспорить итоги голосования в судах. Однако в конце ноября Трамп поддержал решение Управления по общим вопросам администрации США начать процедуру передачи президентской власти в стране.