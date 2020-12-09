Погружение в сказку и волшебство: в Русском театре состоялась премьера спектакля «Щелкунчик»

«Спектакль о том, что, если ты способен увидеть прекрасное вокруг, оно материализуется в твоей жизни», - кратко описывает Ирина Кондрашова.

Она не хотела вводить никаких посторонних персонажей. Наоборот, хотелось сосредоточиться именно на изначальном сюжете. «Вот вы знаете, почему щелкунчик стал таким? Мало кто знает полный сюжет Щелкунчика, потому что наше самое большое знание заключается лишь в том, что есть сражение между Щелкунчиком и Мышиным королем. Но это не является основным телом сказки. Сказка не об этом», - говорит режиссер.

Ирина Кондрашова признается, что перед ней стояло много задач, они до сих пор есть и находятся в процессе решения: «Потому что создать на сцене фантасмагорию всегда сложно».

Спектакль «Щелкунчик» в Русском театре. ФОТО: Николай Алхазов

Трудностей с выбором актеров фактически не было. «У каждого актера есть своя изюминка и вопрос лишь в том, каким образом ее лучше продемонстрировать и какая часть харизмы работает на материал. Если мы говорим о профессиональных актерах, то у них очень большая многогранность и палитра. И все зависит от того, какую краску из этой палитры ты возьмешь», - объясняет Ирина Кондрашова.

По словам Даниила Зандберга, исполняющего роль Мышиного короля, он полностью оправдывает своего персонажа: «Когда ты играешь любого персонажа, начинаешь так или иначе его оправдывать. Ты не можешь абстрактно играть плохого, поэтому для себя я полностью его оправдал и для меня это самый положительный герой во всей сказке».

Актер отмечает, что весь спектакль нужно было играть в маске, а это усложняет передачу эмоций. Поэтому он искал какие-то другие способы их выражения, связанные с пластикой и голосом. Финальный бой упросил сделать с фехтованием на шпагах: «Настоящие шпаги, железные и большие. Мы в масках, происходит большой мощный бой, я с двумя мечами. Это все было по-мальчишески интересно, было здорово попробовать что-то новое» - описывает актер.

Спектакль «Щелкунчик» в Русском театре. ФОТО: Николай Алхазов

Спектакль семейный, про отношения между родителями и детьми, братьями и сестрами, про борьбу с собственными страхами. Фантазия, мечта, любовь – все закручивается в волшебном водовороте.

Это не просто сказка, за легкостью, яркостью и весельем скрывается мощная история. Дети получают важные уроки через простые вещи. «Это все очень важно и правильно как для детей, так и для взрослых. Начинается шквал вопросов, происходит диалог с родителями – это всегда важно и необходимо» - делится актер.