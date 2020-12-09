Таллинн предпочтет дистанционному обучению досрочные каникулы

По словам мэра Михаила Кылварта, вместо того, чтобы рассматривать расширенное или полное дистанционное обучение, следует дать четкий сигнал, который смогут применить все общеобразовательные школы.

«Если сейчас стоит вопрос, отправлять ли учеников на дистанционное обучение на неделю раньше до начала зимних школьных каникул или перенести начало перерыва раньше, то Таллинн считает, что правильнее отправить учеников на школьные каникулы. Мы не считаем разумным переходить на обязательное дистанционное обучение на всех уровнях школы за неделю до каникул», - отметил Кылварт.

«Однако в то же время должны быть удовлетворены особые потребности учащихся. Например, школы с особыми образовательными потребностями, а также начальные классы должны иметь возможность продолжать регулярное контактное обучение до первоначально установленной даты начала школьных каникул, то есть 23 декабря», - сказал мэр.

По словам мэра, применяемые с сентября в школах Таллинна профилактические меры - рассредоточение, дезинфекция, частичное дистанционное обучение и тепловизоры - хоть и имели толк, но рост числа инфицированных в школах вызывает беспокойство.