Видео ⟩ Матч Лиги чемпионов не был доигран из-за расистского скандала

Игра на парижской арене "Парк-де-Пренс" была остановлена на 14-й минуте при счете 0:0 из-за расистского оскорбления в адрес помощника главного тренера турок Пьера Вебо со стороны резервного арбитра. Футболисты "Башакшехира" отказались продолжать матч и команда в полном составе ушла в раздевалку. Игроки и тренеры отказались возвращаться на поле, пока там остается четвертый судья.

На скандал отреагировал президент Турции Тайип Эрдоган, призвав УЕФА принять необходимые меры против арбитра.

"Я осуждаю расистские высказывания, сделанные в отношении Пьера Вебо, одного из членов технической команды "Башакшехира". Я верю, что УЕФА примет необходимые шаги. Мы безоговорочно выступаем против расизма и дискриминации в спорте и во всех других сферах жизни", - написал в среду турецкий лидер на своей странице в Twitter .

Игру обслуживала румынская судейская бригада под руководством Овидиу Хацегана, помогали ему Октавиан Шовре и Себастьян Георге, резервный судья - Себастьян Колтеску.

"В матче с ПСЖ наши футболисты решили не выходить на поле из-за расистского поведения, которое допустил резервный арбитр Себастьян Колтеску в отношении помощника тренера Пьера Вебо", - говорится в сообщении пресс-службы клуба "Истанбул Башакшехир".

Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), прерванный матч решено доиграть в среду с новой судейской бригадой во главе с нидерландским судьей Данни Маккели. Также УЕФА проведет собственное расследование инцидента.