Видео: в Таллинне водитель поплатился за вопиющее хамство на дороге

Когда он решил вернуться в свою полосу, другие транспортные средства были вынуждены резко затормозить. Нарушитель продолжил движение, как ни в чем не бывало.

В настоящий момент вступило в силу решение суда, согласно которому следующие три месяца водитель будет передвигаться на общественном транспорте, так как в качестве наказания у него изъяли права.