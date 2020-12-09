Видео: в Таллинне водитель поплатился за вопиющее хамство на дороге

Летом на Нарвском шоссе в Таллинне водитель легкового автомобиля счел, что движение в компании нескольких автобусов будет для него недостаточно быстрым и совершил крайне опасный обгон по разметке, разделяющей встречные потоки.
Когда он решил вернуться в свою полосу, другие транспортные средства были вынуждены резко затормозить. Нарушитель продолжил движение, как ни в чем не бывало.
В настоящий момент вступило в силу решение суда, согласно которому следующие три месяца водитель будет передвигаться на общественном транспорте, так как в качестве наказания у него изъяли права.
Центр надзора за дорожным движением напоминает, что дорога — это не место, где можно подвергать опасности людей. Такие поступки могут иметь очень тяжелые последствия.