Ср, 9.12.2020
Поступки и решения тех, кто борются за семью и детей на словах, в действительности бьют и по семьям, и по детям. Юлле Харью
Юлле Харью
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  • Видео: в Таллинне водитель поплатился за вопиющее хамство на дороге
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Видео: в Таллинне водитель поплатился за вопиющее хамство на дороге

Опасный момент на дороге.

ФОТО: стопкадр с видео

Летом на Нарвском шоссе в Таллинне водитель легкового автомобиля счел, что движение в компании нескольких автобусов будет для него недостаточно быстрым и совершил крайне опасный обгон по разметке, разделяющей встречные потоки.

Когда он решил вернуться в свою полосу, другие транспортные средства были вынуждены резко затормозить. Нарушитель продолжил движение, как ни в чем не бывало.

В настоящий момент вступило в силу решение суда, согласно которому следующие три месяца водитель будет передвигаться на общественном транспорте, так как в качестве наказания у него изъяли права.

Центр надзора за дорожным движением напоминает, что дорога — это не место, где можно подвергать опасности людей. Такие поступки могут иметь очень тяжелые последствия.

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