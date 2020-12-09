Главврач PERH: этой зимой празднуем семьей, стариков привлекаем только виртуально

- Присоединяетесь ли вы к предупреждению ученых и врачей о том, что если более жесткие ограничения сейчас не ввести, то к концу года наступит не переломный момент, а станет еще хуже?

– Я считаю, что мы могли бы посмотреть на ситуацию объективно. Каким был показатель заражаемости R в течение последнего месяца и на фоне последних мер? 24 ноября правительство ввело новые ограничения, и они никак не повлияли на R. Составленный Марио Кадастиком и Кристой Фишер прогноз показывает, что к Новому году у нас будут 700 госпитализированных больных, а это значит, по сто больных каждую неделю. Это перенапряжет любую систему здравоохранения.

- Что это означает для больниц и больных?

- Это означает, что мы будем создавать ресурсы для ковидных больных, но поскольку количество медсестер и койко-мест у нас ограничено, то нам придется этот ресурс откуда-то забрать. А брать мы его будем за счет планового лечения. Региональная больница, например, (в четверг) перейдет на уровень А4, то есть компенсация в большей степени будет идти в пользу ковидных больных за счет планового лечения.

- Более жесткие ограничения нужно вводить уже сейчас?

- Я бы сказал так, что нужны пропорциональные меры. Мы все должны подумать, нужно ли тотально закрывать Хийумаа и Сааремаа? Я считаю, что не нужно. Но некоторые регионы и некоторые пропорциональные меры нужно рассмотреть.

- Что могло бы помочь?

- Хватит соблюдения дистанции. Самая сложная ситуация сейчас в Ида-Вирумаа. В некоторых районах уезда показатель заражаемости достиг 1000. Все другие страны в такой ситуации ввели жесткие правила. Ида-Вирумаа больше других нуждается в таких правилах. В Харьюмаа показатель составляет 450, Тартумаа стремительно приближается — 350. Я считаю, что Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Тартумаа нуждаются в ограничениях. Решение принимает правительство.

- Нужно тотальное закрытие?

- В Ида-Вирумаа это нужно обсудить. Я не думаю, что Харьюмаа и Тарту нуждаются в закрытии.

- СПА еще не закрыты. Это огорчает вас в свете приближающихся школьных каникул?

- Конечно, это опасное место. СПА — это место, где не обязательно имеется самая хорошая вентиляция. Если я окажусь в сауне или в СПА вместе с человеком, который является бессимптомным, то риск заразиться будет очень большим Также опасность имеется в раздевалках. Нужно ли закрыть все СПА? Я думаю, что многие СПА разумно рассеивают людей. Но, с другой стороны, СПА и банкетные залы Ида-Вирумаа на 100 процентов забронированы для новогодних праздников. И, мне кажется, что речь не идет о пропорциональных пандемических мерах ограничения.

- Что бы вы сказали тем людям, которые бронируют СПА в Ида-Вирумаа?