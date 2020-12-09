Главврач PERH: этой зимой празднуем семьей, стариков привлекаем только виртуально

Старший врач Северо-Эстонской региональной больницы и консультирующий правительство член научного совета Пеэп Тальвинг самое позднее в понедельник отправил бы основные школы Ида-Вирумаа, Харьюмаа и Тартумаа на дистанционное обучение и закрыл хоры и спортивные секции. Рождество и Новый год, по словам Тальвинга, нужно отмечать в узком семейном кругу и общаться с пожилыми членами семьи и другими родственниками только виртуально, пишет Postimees.
- Присоединяетесь ли вы к предупреждению ученых и врачей о том, что если более жесткие ограничения сейчас не ввести, то к концу года наступит не переломный момент, а станет еще хуже?
– Я считаю, что мы могли бы посмотреть на ситуацию объективно. Каким был показатель заражаемости R в течение последнего месяца и на фоне последних мер? 24 ноября правительство ввело новые ограничения, и они никак не повлияли на R. Составленный Марио Кадастиком и Кристой Фишер прогноз показывает, что к Новому году у нас будут 700 госпитализированных больных, а это значит, по сто больных каждую неделю. Это перенапряжет любую систему здравоохранения.
- Что это означает для больниц и больных?
- Это означает, что мы будем создавать ресурсы для ковидных больных, но поскольку количество медсестер и койко-мест у нас ограничено, то нам придется этот ресурс откуда-то забрать. А брать мы его будем за счет планового лечения. Региональная больница, например, (в четверг) перейдет на уровень А4, то есть компенсация в большей степени будет идти в пользу ковидных больных за счет планового лечения.
- Более жесткие ограничения нужно вводить уже сейчас?
- Я бы сказал так, что нужны пропорциональные меры. Мы все должны подумать, нужно ли тотально закрывать Хийумаа и Сааремаа? Я считаю, что не нужно. Но некоторые регионы и некоторые пропорциональные меры нужно рассмотреть.
- Что могло бы помочь?
- Хватит соблюдения дистанции. Самая сложная ситуация сейчас в Ида-Вирумаа. В некоторых районах уезда показатель заражаемости достиг 1000. Все другие страны в такой ситуации ввели жесткие правила. Ида-Вирумаа больше других нуждается в таких правилах. В Харьюмаа показатель составляет 450, Тартумаа стремительно приближается — 350. Я считаю, что Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Тартумаа нуждаются в ограничениях. Решение принимает правительство.
- Нужно тотальное закрытие?
- В Ида-Вирумаа это нужно обсудить. Я не думаю, что Харьюмаа и Тарту нуждаются в закрытии.
- СПА еще не закрыты. Это огорчает вас в свете приближающихся школьных каникул?
- Конечно, это опасное место. СПА — это место, где не обязательно имеется самая хорошая вентиляция. Если я окажусь в сауне или в СПА вместе с человеком, который является бессимптомным, то риск заразиться будет очень большим Также опасность имеется в раздевалках. Нужно ли закрыть все СПА? Я думаю, что многие СПА разумно рассеивают людей. Но, с другой стороны, СПА и банкетные залы Ида-Вирумаа на 100 процентов забронированы для новогодних праздников. И, мне кажется, что речь не идет о пропорциональных пандемических мерах ограничения.
- Что бы вы сказали тем людям, которые бронируют СПА в Ида-Вирумаа?
- Я бы сказал, что если вы действительно решили найти болезнь, то это именно то место, которое вам нужно. Если же мы разумны и хотим сократить контакты, чтобы избежать заражения самим и своих близких, то это не самое правильное решение.
- 16 ноября медицинский журнал Nature опубликовал научное исследование, в котором ученые привели список самых эффективных мер, препятствующих распространению вируса. Самым эффективным является ограничение маленьких собраний, то есть запрет на семейные праздники, на втором месте — закрытие образовательных учреждений, и на третьем — закрытие границ. Наше правительство не посчитало нужным применить ни одно из этих ограничений. Это ошибка?
- Эти ограничения постоянно обсуждаются в кабинете министров. В статье Nature было 6000+ мер. Действительно, первой мерой являются собрания маленьких компаний. Дан сигнал с прицелом на приближающиеся праздники — максимально могут собираться две семьи. Я не хотел бы подавать сигнал о том, что это хорошо. Я хотел сказать, что эта зима должна стать семейной зимой. Это — семейные праздники. Каждая семья находится внутри себя как в пузыре. Связаться с другими семьями, если так хочется, можно виртуально. Я не звал бы сейчас в гости пожилых родственников. В этот раз мы должны отметить праздники в компании только своей семьи.
- Учреждения образования нужно закрыть, чтобы отправить детей на каникулы раньше?
- Сейчас гимназии Харьюмаа и Ида-Вирумаа находятся на дистанционном обучении. Я бы предложил, чтобы и основные школы перешли на него. У первых-четвертых классов риск меньше, но до праздников осталось всего две недели. Я действительно считаю, что нужно ввести исключительные меры и уже завтра, самое позднее в понедельник перейти на дистанционное обучение.
- Мы не повторяем сейчас в Эстонии то, что делала весной Швеция? Сейчас Швеция вводит более жесткие меры.
- Да, так и есть. Первая волна и вторая очень различаются. Точно также 100 назад первая волна гриппа в Испании очень отличалась от второй. Вторая волна унесла в несколько раз больше жизней, поскольку после первой волны исчезает компонент страха. Мы пытаемся жить нормальной жизнью, а инфекционная жизнь течет параллельно. Мы не воспринимаем ограничения всерьез, мы не слушаем. Посмотрите на предыдущие выходные в Таллинне — это же перемешивание людей и движение между барами и увеселительными заведениями. Словно в Эстонии нет заражения. Как объяснить людям? Разумно, вдумчиво, но я считаю, что без новых ограничений больше нельзя.
- Что вы думаете о том, что решили не закрывать разные кружки?
- Кружки действительно являются проблемой. Особенно кружки, где не носят маски, где происходят генерирующие аэрозоль процессы — пение, спортивные мероприятия, где люди дышат или поют. Я считаю, что работу кружков сейчас нужно остановить и возобновить, может быть через две-три недели.
- Но этого решения нет.
- Не я принимаю решение, его не принимает и научный совет. Решения принимает правительство.
- Обсуждается ли сейчас в больницах документ, составленный комиссией по этике, в котором расписаны меры для ситуации, когда нужно решать, кого лечить, а кого нет, поскольку ресурсов на всех не хватает?
- Эти дебаты шли весной. Они опять могут стать актуальными, поскольку проблема растет. Сейчас мы не обсуждаем активно, когда следует его применить. Все это есть на тот случай, если мы окажемся в критической точке. По каждому больному выносится отдельное решение — что будет полезно для этого больного. Пока мы далеки от этого.
- В последнее время начали говорить, что даже молодежь, которая переносит болезнь легче, но не восстанавливается полностью. Жалуются на потерю ощущения запахов и вкуса или на излишнюю усталость. Возможно ли, что нарушения сохранятся?
- Вышло очень много научных статей, и болезнь называют очень долгоиграющей. Статьи начали писать с Италии, где видели, что и через три месяца после выписки из больницы сохранялись три-четыре симптома. Мы знаем, что у тех, кто был в больнице, Covid сохраняется надолго. Основной симптом — усталость. 98 процентов переболевших сообщают о непропорциональной усталости через два-четыре месяца после болезни. Головная боль, боли в мышцах, проблемы с дыханием, нехватка воздуха, невозможность сосредоточиться — все это симптомы. Для меня это реальность. Это не какой-то миф или теория заговора, это действительно есть, об этом сообщают люди.
- Covid может остаться внутри навсегда?
- Это все микроповрежения. Когда больной попадает в больницу, мы занимаемся макроповреждениями. У него имеются изменения в легких, но что происходит на уровне мелких рецепторов, что происходит на уровне крошечных кровеносных сосудов, мы же этого не видим. Болезнь проникает во многие места. Если она прикрепится к сердцу, возникает повреждение сердца. А если насос не работает, что мы чувствуем усталость.
- Возможно ли, что от этой болезни нельзя освободиться до конца?
- Время покажет. Я не могу пока сказать ничего конкретного. Болезни всего год, нужны более длительные наблюдения.