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Власти Москвы в прошлую субботу начали "масштабную вакцинацию" от коронавируса, но спрос на прививку пока не слишком высок. В регионах он может оказаться выше, но пока туда практически не завозят вакцин в нужном количестве.

Власти Москвы в прошлую субботу начали "масштабную вакцинацию" от коронавируса, но спрос на прививку пока не слишком высок. В регионах он может оказаться выше, но пока туда не завозят вакцин в нужном количестве.

Во вторник утром корреспондент Би-би-си должна была пойти на прививку от коронавируса. За несколько часов до приема ей позвонили из московской поликлиники, в которую она накануне записалась на сайте мэрии.

Диспетчер настойчиво спрашивала, ждать ли ее. В ответ на уточняющие вопросы диспетчер объяснила, что одного флакона вакцины хватает на пять человек, причем прививку должны сделать в течение двух часов после открытия флакона. Поэтому записавшимся звонят, чтобы удостовериться, что они придут, и препарат не пропадет.

Вакцинация в Москве началась в прошедшую субботу. Официально получить прививку пока могут только врачи, учителя, социальные работники и представители других профессий, которые перечислены на сайте мэрии, и могут предоставить документы о своей занятости в одной из этих отраслей.

Однако в поликлинике корреспондента Би-би-си ждали и без справки. "Если есть, то желательно взять. Если нет, то необязательно", - сказали в диспетчерской.

В один из первых дней вакцинации другой корреспондент Би-би-си сделал прививку в подмосковном Красногорске. В этот день спрос на прививки в поликлинике был невысоким: врачи как раз не могли найти пятого человека в группу на один флакон. В итоге желающих искали прямо в клинике, в том числе среди врачей.

Журналиста попросили заполнить три анкеты и переписали его личные данные, в том числе о месте работы. Как пояснили в поликлинике, если представителей "групп риска" нет в очереди, то прививают всех желающих.

Привиться, чтобы не заразить семью

Днем в понедельник в поликлинике в центре Москвы в очереди на вакцинацию сидели два человека. Медсестра на стойке посоветовала записываться на то время, когда свободных "номерков" поменьше. Так как на одну прививку нужно собрать пять человек, врачи звонят тем, кто записался, и собирают их в группы. Соответственно, если никого нет, то время записи может сильно поменяться.

Она заверила корреспондента Би-би-си, что для вакцинации нужна справка с места работы. Такую же информацию дали в регистратуре этой поликлиники, однако добавили, что помимо врачей, учителей и социальных работников, они готовы делать прививки и представителям "силовых ведомств".

Владислав, который пришел на прививку в эту поликлинику, не относится к "группам риска". Правда, его профессия связана с людьми - он пришел в форменном свитере сетевого кафе, где он работает. Также он работает в "Спид-центре", благотворительном фонде, занимающемся борьбой с ВИЧ в России.

Он записался на прививку, а затем ему позвонили с просьбой прийти пораньше, чтобы собрать группу из пяти человек.

"Передо мной никого не было, я пришел, заполнил согласие, анкету о том, что у меня нет хронических заболеваний. Меня проконсультировал врач, рассказал о возможных побочных эффектах, рассказал, что нужно делать после прививки, что нельзя, и дальше пошел вакцинироваться", - описывает он.

"Я боюсь заболеть и передать вирус родным, которые могут умереть. У меня мама приезжает в гости в январе, далее обратно в Иркутск, она живет в одной квартире с нашей родственницей, которой 98 лет", - так Владислав объясняет, почему решил сделать прививку.

В другой поликлинике - на юго-западе Москвы - пациентов было довольно много, вакцинация шла без перерывов. Среди тех, кто пришел в поликлинику утром в понедельник был социальный работник, учитель из государственной школы и учитель из частной школы. Но были и те, кто к "группам риска", которые обозначила мэрия, не относится.

Ольге 50 лет и, по ее словам, она сейчас не работает. Она призналась, что ее родственники из других регионов скептически относятся к вакцине и верят в теории заговора, например, опасаются "чипирования". Сама она в вакцину верит и хочет привиться, чтобы без опаски ездить на общественном транспорте.

"Я в данный момент не работаю, сижу дома. Дело в том, что я живу в Чертаново, дочь моя в Крылатском. У нее двое детей - четыре годика и два годика, мои внучки. И я их больше месяца не видела. Я так хочу их увидеть. А ехать - дорога, сами понимаете, можно заразиться. Это страшно. Тот же самый поход в магазин - тоже страшно. Каждый вечер что-то в себе ищешь - то температуру померяешь, то в горле запершило. То есть все время все равно мозг находится в напряжении, что ты заболела", - рассказывает она.

Ольга хочет сделать прививку, чтобы перестать бояться. "Полноценно жить, поехать к внукам, не боясь, что я заболею. Дочь моя не будет бояться, что я заболею. Мне 50 лет, не хотелось бы болеть просто-напросто, - объясняет женщина. - Страх присутствует, но страх перед болезнью сильнее".

Когда съемочная группа Би-би-си была в поликлинике, Ольге отказали. Но позже она сообщила, что якобы позже прививку ей все же сделали.

В департаменте здравоохранения Москвы пояснили Би-би-си, что при записи на вакцинацию через портал mos.ru отображается напоминание о группах риска, которые могут принять участие в вакцинации в приоритетном порядке.

"В медицинских организациях, тем не менее, фиксируются случаи попыток пройти вакцинацию москвичами, не относящимися к этим группам. Департамент здравоохранения Москвы призывает соблюдать правила и приоритет в вакцинации", - пояснили там.

Всего власти Москвы рассчитывают в перспективе вакцинировать от коронавируса 6-7 млн человек, заявил мэр Сергей Собянин 6 декабря. По данным сайта мэра, в первые часы массовой вакцинации на прививку записались 5 тысяч человек. В Москве в субботу планировалось открыть 70 прививочных пунктов, позже их число должно увеличиться до 170.

Регионы без вакцины

Пока в московских поликлиниках пытаются найти побольше желающих сделать прививку, в регионы вакцину завезли лишь в ограниченном количестве. При этом местные чиновники и медики уверяют, что спрос на вакцину есть.

Например, в Свердловскую область до конца года должны были завести 3730 доз вакцины. 25 ноября вышел приказ местного минздрава, в которым дозы вакцины распределены по конкретным больницам.

2 декабря заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что в регион будет завезено на 1 тысячу вакцин больше.

"Это бесплатно, вакцина та же самая, их будет уже не то количество, которое вы назвали [3,7 тысячи - Би-би-си], а на тысячу больше. Мы предполагаем, что основная часть вакцинируемых до конца этого года, а вакцину мы ожидаем в ближайшие дни, - это медики, а вторая по значимости категория - это педагогические работники", - сказал он.

Креков объяснял, что регион готовится к "вакцинации в рамках так называемых клинических испытаний". Но спустя два часа президент Владимир Путин дал зампреду правительства Татьяне Голиковой поручение начать "масштабную вакцинацию" на следующей неделе.

С этих заявлений прошло уже пять дней, а с приказа минздрава - две недели, но ни одно из опрошенных Би-би-си медучреждений Свердловской области еще не получило своей доли из обещанных 3730 доз вакцины.

Кроме того, ни медики в пяти больницах из 19, уполномоченных прививать от коронавируса, ни штаб по COVID-19 Свердловской области не смогли ответить на вопрос Би-би-си о том, идет ли речь о полноценных вакцинах из двух компонентов или только о первом компоненте.

Исполняющая обязанности главврача Красноуфимской районной больницы Надежда Кислякова сообщила Би-би-си, что вакцины в медучреждении "нет еще, и она еще в Свердловскую область не поступает". По ее словам, вакцинировать будут "на добровольной основе медиков и педагогов".

Представитель Серовской горбольницы на вопрос о том, получены ли они, ответил: "Пока только на бумаге. Ожидали в эту пятницу, теперь ждем в ближайшее время. Желающих очень много, спрашивают: "А когда нам ставить будут?"

Похожие ответы Би-би-си дали и в других больницах области, например, в больнице № 4 Нижнего Тагила купили специальные холодильники для хранения вакцин и составили списки тех, кого собираются прививать, а в Артемовской центральной районной больнице закупили, помимо холодильников, еще и термоконтейнеры.

При этом в больницах уверяют, что спрос на вакцину есть. "Желающие поставить вакцину есть и среди медиков, и просто среди пациентов. Отношение к этой прививочной кампании позитивное. Есть желающие, кто прямо ждут ее", - так описывает ожидание вакцины пресс-секретарь городской больницы Асбеста Алена Власова.

Типичная ситуация

Ситуация Свердловской области типична для других регионов России.

Би-би-си, используя открытые источники, изучила, в каких российских регионах уже можно записаться на вакцинацию, в какие поступила вакцина в количестве не менее 500 доз, а в какие - более 1 тысячи доз.

Оказалось, что свободно записаться на вакцинацию можно только в Москве. Сообщалось также о начале записи с 7 декабря в Кировской области, но остается неясным, каким количеством доз располагает регион.

Публично сообщалось о поступлении более 1 тысячи доз в 11 регионах: в Алтайском крае, Москве и Московской области, Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Саратовской, Томской и Челябинской областях, а также в Пермском крае и Башкирии.

В четырех регионах уже есть запас как минимум из 500 доз. Это Ленинградская, Томская и Тульская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.

В 68 регионах вообще не сообщалось о поступлении сравнительно крупных партий вакцины, либо сообщалось об отдельном вакцинировании неуточненного числа людей из приоритетных групп, таких как медработники. Такая же ситуация в аннексированных Россией Крыму и Севастополе.

Пресс-секретарь губернатора Калмыкии, например, на вопрос Би-би-си ответила, что в республике пока ожидают вакцину.

"Мы проработали логистику и хранение, готовы к приему поставки", - рассказывал Би-би-си собеседник, близкий к руководству одного из регионов Северо-Западного федерального округа.

Ранее издание "Медуза" сообщало, что в России было выпущено много первого компонента вакцины, а со стабильным производством второго компонента возникли проблемы. По данным издания, второй компонент вакцины оказался более "капризным" в производстве.