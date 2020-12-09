Суд отказался досрочно освобождать убийцу с битой

Суд отметил, что досрочное освобождение Баюка невозможно, поскольку прогноз риска, опирающийся на совершенные им преступления, перевешивает положительную информацию о нем и у суда отсутствует уверенность в том, что риск новых преступлений действительно минимизирован и на свободе Баюк не будет представлять опасности для окружающих.

Кроме того, по оценке суда, освобождение Баюка при первой содержащейся в законе возможности не соответствует и чувству справедливости общества и интересам защиты правопорядка.

В марте 2011 года Харьюский уездный суд признал Баюка виновным в убийстве, попытке убийства, изнасиловании и нетрезвом вождении и приговорил его к 20 годам тюрьмы. Срок наказания оставил без изменений и Таллиннский окружной суд, приговор вступил в силу, когда Госсуд отказался рассматривать жалобу защитника.

Срок наказания Баюка истекает 22 августа 2030 года.

Согласно обвинению, рано утром 23 ноября 2009 года Баюк в районе пруда Шнелли в Таллинне напал на двух женщин, избил их битой и сбежал.

Одна из пострадавших, 34-летняя синоптик Криста Одакиви, спустя несколько дней скончалась от полученных травм в больнице, вторая получила тяжелые травмы, но врачи смогли спасти ей жизнь.

Баюк также обвинялся в изнасиловании, совершенном в январе 2010 года в Харьюмаа, и в нетрезвом вождении автомобилем в июне того же года в Таллинне.