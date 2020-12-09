Суд отказался досрочно освобождать убийцу с битой

Вячеслав Баюк, около 11 лет назад забивший синоптика Кристу Одакиви битой, продолжит отбывать наказание, поскольку Госсуд не стал рассматривать его жалобу на отказ от досрочного освобождения.
Суд отметил, что досрочное освобождение Баюка невозможно, поскольку прогноз риска, опирающийся на совершенные им преступления, перевешивает положительную информацию о нем и у суда отсутствует уверенность в том, что риск новых преступлений действительно минимизирован и на свободе Баюк не будет представлять опасности для окружающих.
Кроме того, по оценке суда, освобождение Баюка при первой содержащейся в законе возможности не соответствует и чувству справедливости общества и интересам защиты правопорядка.
В марте 2011 года Харьюский уездный суд признал Баюка виновным в убийстве, попытке убийства, изнасиловании и нетрезвом вождении и приговорил его к 20 годам тюрьмы. Срок наказания оставил без изменений и Таллиннский окружной суд, приговор вступил в силу, когда Госсуд отказался рассматривать жалобу защитника.
Срок наказания Баюка истекает 22 августа 2030 года.
Согласно обвинению, рано утром 23 ноября 2009 года Баюк в районе пруда Шнелли в Таллинне напал на двух женщин, избил их битой и сбежал.
Одна из пострадавших, 34-летняя синоптик Криста Одакиви, спустя несколько дней скончалась от полученных травм в больнице, вторая получила тяжелые травмы, но врачи смогли спасти ей жизнь.
Баюк также обвинялся в изнасиловании, совершенном в январе 2010 года в Харьюмаа, и в нетрезвом вождении автомобилем в июне того же года в Таллинне.
Полиция 26 августа 2010 года задержала Баюка, работавшего поваром в таллиннском ресторане, по просьбе прокуратуры суд дал санкции на его арест.