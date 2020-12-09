Мониторинг: у 57% инфицированных коронавирусом симптомы не проявляются

В ходе десятого этапа исследования Тартуского университета было протестировано 2380 взрослых, 30 из которых дали положительный результат: у половины инфицированных были признаки заболевания, а у половины - нет. По данным исследователей, инфицировано 1,3 процента взрослого населения Эстонии, или около 14 000 человек.

Руководитель исследования профессор семейной медицины Тартуского университета Рут Калда рассказала Postimees, что 57% коронапозитивных не имели симптомов, а у 43% были признаки заболевания.

«Большинство из тех, у кого были симптомы, не подозревали у себя коронавирус, хотя некоторые описали возможность тесного контакта», - добавила Калда. По словам руководителя исследования, те, кто не подозревал коронавирус, несмотря на симптомы вирусного заболевания, были в нескольких возрастных группах.

По словам Калда, поскольку бессимптомные случаи встречаются довольно часто, существует также скрытое распространение: получить инфекцию можно в самых разных местах. «Поэтому мы рекомендуем соблюдать дистанцию, носить маску, избегать людных мест, отказываться от общественных мероприятий», - перечислила она меры, которым люди могли бы следовать.