Криста Фишер об ограничениях: неужели мы будем ждать взрыва?

Несмотря на то, что правительство заявило, что считает действующие сейчас ограничения, препятствующие распространению коронавируса, достаточными, на этот раз научная палата придерживается другого мнения, говорит Фишер.

«Я оказывала в научной палате помощь, основанную на данных, и могу провести и проверку данных, приведенных в СМИ», - сказала Фишер.

Министр образования и науки Яак Ааб сказал: «Взрывного роста не было, каждую неделю прибавлялось 10-15% заражений. Эксперты считают, что введенные ограничения предотвратили взрывной рост».

Криста Фишер комментирует: Число зараженных за последние шесть недель составляло 639, 1198, 1667, 2026, 2394, 2670. Это означает, соответственно, прирост 87, 39, 22, 18 и 11,5%. «Да, рост замедлился, но цифры же велики. Разве для того, чтобы что-то предпринять, действительно нужен здесь еще какой-то взрыв? – недоумевает Фишер. – Если Эстония в целом по показателю заражения где-то среди середнячков в Европе или даже ближе к концу, то хуже, чем в Ида-Вирумаа, ситуация лишь в четырех странах: Люксембурге, Хорватии, Литве и Словении».

Черный прогноз

По состоянию на прошлую пятницу в больничном лечении нуждались 95 коронапациентов из Ида-Вирумаа. «Если бы такой же процент всего населения Эстонии оказался одновременно оказался в больнице, то у нас было бы там 920 пациентов с ковидом. Сейчас мы видим, что даже если завтра число зараженных действительно начнет снижаться, вероятно еще до рождества у нас в больнице будут 400 пациентов», - предупредила Фишер.

По ее словам, ученые делали такие прогнозы уже некоторое время назад. Хотя правительство отложило вчера решение вопроса о новых ограничениях на четверг, по словам Фишер, необходимо по-прежнему держаться за то, что говорилось две недели назад: люди должны уменьшить свои контакты на 20% и носить маски в помещениях.