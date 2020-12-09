Спасатели беспокоятся ⟩ Может случиться беда: все об этом знают, но не все соблюдают

С наступлением холодов спасатели вновь столкнутся со множеством проблем, связанных с возгораниями. Однако такие несчастные случаи на самом деле легко предотвратить, и, безусловно, стоит передать знания о пожарной безопасности всем членам семьи, включая школьников, которые часто бывают одни дома, а также обеспечить, чтобы одинокие пожилые люди находились под постоянным присмотром. Пожарная безопасность начинается с нас самих.
По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра Лийны Валнер, основными причинами пожаров являются неосторожное курение, подгорание пищи на плите, неправильно установленные или оставленные без присмотра электроприборы и оборудование, и, конечно, печи, владельцы которых часто забывают, что в начале каждого отопительного сезона трубочист должен проверить состояние системы отопления, и при необходимости проконсультировать по вопросам пожарной безопасности печного оборудования.
«Курение в помещении, на балконах и в окнах – это тоже стало проблемой, как выясняется при домашнем консультировании, – сказала Валнер. - Люди недовольны соседями, которые это делают, и видят в этом опасность, потому что предметы на балконе (цветочные ящики, стулья и т.д.) легко воспламеняются. Ветер может принести окурок или горящий пепел на любой балкон».
С Валнер соглашается руководитель сферы страхования рисков Swedbank Лийна Лакс: «Swedbank P&C Insurance регистрирует за год 12 000–13 000 страховых случаев с жильем, и в отопительный период их количество увеличивается до 30 процентов. Самые большие убытки обычно причиняют пожары. В то время как средняя сумма возмещения, выплачиваемого клиенту, составляет почти 1110 евро, самые большие убытки превышают 300 000 евро и связаны с пожарами».
Свечи и благовония оставлять без присмотра нельзя
В темное время суток, особенно перед Рождеством, для создания настроения используется множество свечей. Важно знать, что свечи нуждаются в огнестойком основании и не должны находиться рядом с занавесками или другими легковоспламеняющимися материалами. Благовония также относятся к той же категории.
Например, несколько месяцев назад в одной из таллиннских квартир начался пожар, потому что раскаленный пепел от благовоний зажег подушку в спальне. Не следует забывать о маленьких детях, которых может заинтересовать свеча, о возможных порывах ветра, возникающих при открывании окна, когда занавеска может попасть в пламя, или о домашних животных, которые могут уронить свечу. Будем внимательны, чтобы не испортить радость уюта при свечах из-за неосторожного обращения с огнем.
Подгорание пищи
Подгорание пищи – повседневная тема Пыхьяского спасательного центра. Люди не только уходят в другую комнату и полностью забывают о еде, которую готовят, но иногда даже выходят из дома и забывают пищу на включенной плите. При наличии в непосредственной близости от загоревшейся пищи легковоспламеняющихся предметов, происходит возгорание, и если человека нет дома или он спит в другой комнате, то помочь может только исправный дымовой датчик.
Будьте осторожнее с электричеством
Из соображений безопасности рекомендуется пересмотреть в семье привычки, связанные с зарядкой смарт-устройств. Не заряжайте их ночью, не забывайте свой ноутбук между подушками после утомительного дня в домашнем офисе и не включайте ночью крупную бытовую технику, даже если стоимость электроэнергии в это время немного ниже.
Электричество – наша повседневная потребность и неотъемлемая часть жизни, но это может быть опасно, если оборудование или проводка неисправны.
Детектор дыма спасает жизни
По словам Валнер, опрос, проведенный в прошлом году, показал, что дымовые датчики установлены в 92 процентах жилищ, а 83 процента жителей считают наличие детектора дыма очень важным. «Но, к сожалению, возникает новая проблема – дымовые датчики, которые не работают должным образом. Все чаще при пожарах обнаруживаются неисправные дымовые датчики, – сказала Валнер. - Если вы собираетесь заменить дымовой датчик, рекомендуется следовать инструкциям, прилагающимся к устройству».
Если датчик в порядке, вы услышите громкий звуковой сигнал после нажатия кнопки. Однако если дымовой датчик начинает издавать регулярные тихие звуковые сигналы, это признак того, что пришло время заменить батарею или весь датчик.
Часто люди не знают, что рекомендуемый срок службы имеют не только батареи, но и сам датчик. Обычно он составляет от трех до десяти лет, и это можно проверить, посмотрев на дату, указанную на обратной стороне датчика.
Кроме того, дымовой датчик необходимо очищать от пыли так же регулярно, как вы делаете уборку в квартире.
Страхование жилья для защиты от несчастных случаев
Несчастья, к сожалению, случаются, как бы вы не старались их избежать. Например, у вас мало возможностей повлиять на соседей, выбрасывающих из окна окурки. Однако можно защитить себя от непредвиденного происшествия с помощью страхования жилья.
По словам Лакс, количество застрахованных домов и квартир увеличивается с каждым годом. Люди понимают важность страхования жилья, однако она рекомендует каждый год пересматривать свой договор страхования. «Убедитесь, что вы знаете, что покрывает ваш договор страхования, и соответствует ли страховое покрытие и суммы, выбранные несколько лет назад, сегодняшним потребностям, включая мебель и ущерб третьим сторонам», – рекомендует Лакс.