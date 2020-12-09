Спасатели беспокоятся ⟩ Может случиться беда: все об этом знают, но не все соблюдают

По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра Лийны Валнер, основными причинами пожаров являются неосторожное курение, подгорание пищи на плите, неправильно установленные или оставленные без присмотра электроприборы и оборудование, и, конечно, печи, владельцы которых часто забывают, что в начале каждого отопительного сезона трубочист должен проверить состояние системы отопления, и при необходимости проконсультировать по вопросам пожарной безопасности печного оборудования.

«Курение в помещении, на балконах и в окнах – это тоже стало проблемой, как выясняется при домашнем консультировании, – сказала Валнер. - Люди недовольны соседями, которые это делают, и видят в этом опасность, потому что предметы на балконе (цветочные ящики, стулья и т.д.) легко воспламеняются. Ветер может принести окурок или горящий пепел на любой балкон».

С Валнер соглашается руководитель сферы страхования рисков Swedbank Лийна Лакс: «Swedbank P&C Insurance регистрирует за год 12 000–13 000 страховых случаев с жильем, и в отопительный период их количество увеличивается до 30 процентов. Самые большие убытки обычно причиняют пожары. В то время как средняя сумма возмещения, выплачиваемого клиенту, составляет почти 1110 евро, самые большие убытки превышают 300 000 евро и связаны с пожарами».

Свечи и благовония оставлять без присмотра нельзя

В темное время суток, особенно перед Рождеством, для создания настроения используется множество свечей. Важно знать, что свечи нуждаются в огнестойком основании и не должны находиться рядом с занавесками или другими легковоспламеняющимися материалами. Благовония также относятся к той же категории.

Например, несколько месяцев назад в одной из таллиннских квартир начался пожар, потому что раскаленный пепел от благовоний зажег подушку в спальне. Не следует забывать о маленьких детях, которых может заинтересовать свеча, о возможных порывах ветра, возникающих при открывании окна, когда занавеска может попасть в пламя, или о домашних животных, которые могут уронить свечу. Будем внимательны, чтобы не испортить радость уюта при свечах из-за неосторожного обращения с огнем.

Подгорание пищи

Подгорание пищи – повседневная тема Пыхьяского спасательного центра. Люди не только уходят в другую комнату и полностью забывают о еде, которую готовят, но иногда даже выходят из дома и забывают пищу на включенной плите. При наличии в непосредственной близости от загоревшейся пищи легковоспламеняющихся предметов, происходит возгорание, и если человека нет дома или он спит в другой комнате, то помочь может только исправный дымовой датчик.

Будьте осторожнее с электричеством

Из соображений безопасности рекомендуется пересмотреть в семье привычки, связанные с зарядкой смарт-устройств. Не заряжайте их ночью, не забывайте свой ноутбук между подушками после утомительного дня в домашнем офисе и не включайте ночью крупную бытовую технику, даже если стоимость электроэнергии в это время немного ниже.