Кылварт о борьбе с коронавирусом: от правительства хотелось бы больше конкретики

По словам Кылварта, в Таллинне, где количество заражений коронавирусом растет изо дня в день, ситуация становится все хуже и хуже.

"На сегодняшний день практически в 100% объеме реализованы все возможные меры, имеющиеся в арсенале местного самоуправления. Наше самое большое желание - получить чуть более долгосрочный план, чем сейчас. Реагировать раз в неделю, на мой взгляд, это уже не правильный подход", - заявил Михаил Кылварт.