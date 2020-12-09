Ср, 9.12.2020
Поступки и решения тех, кто борются за семью и детей на словах, в действительности бьют и по семьям, и по детям. Юлле Харью
Юлле Харью
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Кылварт о борьбе с коронавирусом: от правительства хотелось бы больше конкретики
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Кылварт о борьбе с коронавирусом: от правительства хотелось бы больше конкретики

Михаил Кылварт.

ФОТО: Tairo Lutter/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Для эффективной борьбы с распространением коронавируса действия и распоряжения правительства могли бы быть более конкретными, считает мэр Таллинна Михаил Кылварт, передает Rus.ERR.

По словам Кылварта, в Таллинне, где количество заражений коронавирусом растет изо дня в день, ситуация становится все хуже и хуже.

"На сегодняшний день практически в 100% объеме реализованы все возможные меры, имеющиеся в арсенале местного самоуправления. Наше самое большое желание - получить чуть более долгосрочный план, чем сейчас. Реагировать раз в неделю, на мой взгляд, это уже не правильный подход", - заявил Михаил Кылварт.

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