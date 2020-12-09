Фото ⟩ В результате столкновения с грузовиком передняя часть легковушки полностью деформировалась

Сегодня, 9 декабря, в 10:00 центр тревоги получил сообщение, что в деревне Ээтла в Ярвамаа столкнулись легковой автомобиль и грузовик.
По первоначальным данным, в бок двигавшегося по главной дороге грузовика Volvo врезался легковой автомобиль Renault. В результате столкновения передняя часть легковушки полностью деформировалась, передает Järva Teataja.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла сказала, что, по первоначальным данным, в машинах находились только водители. «Обстоятельства ДТП и возможные неисправности в автомобилях устанавливаются», - добавила она.
На месте аварии преобладают зимние, но все-таки хорошие дорожные условия.