Ср, 9.12.2020
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Танель Кийк
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  • В результате столкновения с грузовиком передняя часть легковушки полностью деформировалась
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Фото ⟩ В результате столкновения с грузовиком передняя часть легковушки полностью деформировалась

Сегодня, 9 декабря, в 10:00 центр тревоги получил сообщение, что в деревне Ээтла в Ярвамаа столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

По первоначальным данным, в бок двигавшегося по главной дороге грузовика Volvo врезался легковой автомобиль Renault. В результате столкновения передняя часть легковушки полностью деформировалась, передает Järva Teataja.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла сказала, что, по первоначальным данным, в машинах находились только водители. «Обстоятельства ДТП и возможные неисправности в автомобилях устанавливаются», - добавила она.

На месте аварии преобладают зимние, но все-таки хорошие дорожные условия.

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