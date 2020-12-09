Победителей ждут призы: в Хааберсти вновь ищут самые сияющие дворы

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги с каждым днем в районе все больше украшенных и сияющих дворов. «Со своей стороны хотим поблагодарить и наградить тех, кто помогает сделать район еще красивее», - сказал Ханимяги. Те, чьи дворы будут признаны самыми сверкающими, получат от управы грамоты и небольшие призы.

Управа Хааберсти ждет, что в конкурсе примут участие как владельцы частных домов, так и квартирные товарищества. Фотографии нужно прислать до 25 января на электронную почту Haabersti@tallinnlv.ee. Помимо фото укажите адрес двора, имя автора инсталляции и контактные данные. Если вы не являетесь автором инсталляции, то для участия в конкурсе нужно согласие автора или владельца участка.