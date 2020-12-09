У охранника Таллиннской тюрьмы диагностировали коронавирус

Хотя коронавирус отступает в эстонских тюрьмах, во вторник поступил положительный результат на тест одного из сотрудников Таллиннской тюрьмы, заразившийся вне тюрьмы.
Таким образом, по состоянию на вторник среди охранников Таллинской тюрьмы было три случая коронавируса. Среди заключенных тюрьмы на данный момент активных случаев коронавируса нет.
Среди заключенных Вируской тюрьмы на данный момент три активных случая коронавируса, а среди охранников пять.
Среди заключенных и охранников Тартуской тюрьмы случаев коронавируса нет.