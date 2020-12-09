Ср, 9.12.2020
Жители Нарвы обеспокоены, так как им приходится часами ждать скорую помощь. Катри Райк
Катри Райк
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Гражданин Эстонии получил в России 17 лет тюрьмы
1 мин для прочтения

Гражданин Эстонии получил в России 17 лет тюрьмы

Российская полиция обнаружила в багаже контрабандистов 24 кг наркотиков.

ФОТО: Artyom Geodakyan / TASS / Scanpix

Ленинградский окружной суд приговорил во вторник гражданина Эстонии к 17 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

Согласно обвинению, гражданин Эстонии вместе с двумя гражданами России в 2019 году провез из Голландии в Россию через Эстонию 24 кг наркотиков. Эстонский гражданин получил самый суровый срок из всей троицы. Его российские подельники получили сроки в 10 и 16 лет, сообщает ТАСС.

Суд назначил обвиняемым ровно такое наказание, которого требовал для них окружной прокурор Борис Марков, признав их виновными с контрабанде наркотиков в особо крупных размерах и попытке сбыть их в России.

Полиция Ленобласти задержали контрабандистов в прошлом году после того, как они с грузом наркотиков пересекли российско-эстонскую границу. О каком наркотике идет речь, не уточняется.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back