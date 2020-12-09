Гражданин Эстонии получил в России 17 лет тюрьмы

Согласно обвинению, гражданин Эстонии вместе с двумя гражданами России в 2019 году провез из Голландии в Россию через Эстонию 24 кг наркотиков. Эстонский гражданин получил самый суровый срок из всей троицы. Его российские подельники получили сроки в 10 и 16 лет, сообщает ТАСС.

Суд назначил обвиняемым ровно такое наказание, которого требовал для них окружной прокурор Борис Марков, признав их виновными с контрабанде наркотиков в особо крупных размерах и попытке сбыть их в России.