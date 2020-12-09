Новые ограничения: с понедельника все учащиеся переходят на удаленку

«Опираясь на рекомендацию научной палаты и Департамента здоровья из-за широкого распространения коронавируса свести контакты между людьми к минимуму и уменьшить передвижение людей, правительство вводит временно дополнительные ограничения, которые могут быть продлены, если распространение инфекции не приостановится, - сказал премьер-министр Юри Ратас. – Чтобы взять распространение вируса под контроль, необходимо наше общее усилие. Мы должны противостоять ему в предстоящие недели! Рождество и Новый год пройдут в этом году по-другому. Мы проведем праздники дома и в кругу семьи».

Ограничения в Ида-Вирумаа

С 12 декабря на три недели закрываются все увеселительные заведения и приостанавливается деятельность, связанная с досугом, запрещены публичные мероприятия, закрыты кино, театры, концертные залы, музеи и выставки, заведения общепита, спортклубы, бассейны, спа и гостиницы. Ограничения действуют и в помещениях и на улице.

Повседневную работу могут продолжить церкви и другие места, где проводятся религиозные службы, если там будет соблюдаться правило 50-процентной заполняемости, 2+2, ношения масок и использования дезинфицирующих средств. Правительство просит церкви и тех, то проводит религиозные службы, следовать необходимым мерам предосторожности.

На месте будет ужесточен надзор за соблюдением обязанности самоизоляции, прежде всего для тех, кто пересекает границу. Пересечения границы необходимо свести к минимуму.

Ограничения по всей стране

С 14 декабря будут закрыты все учебные заведения по всей Эстонии: общеобразовательные школы, профессиональные и прикладные школы, а также университеты.

На удаленное обучение отправлены все ученики, начиная с первого класса. В следующем году работа продолжится в обычном порядке, если правительство не решит иначе.

Контактное обучение может проходить для детей с особыми образовательными потребностями, разрешается также проведение персональных консультаций, олимпиад, практики и сдача экзаменов.

Детские сады и ясли останутся открытыми.

С 14 декабря на три недели приостанавливается деятельность кружков по интересам и спортивные занятия для молодежи и взрослых. Разрешаются только индивидуальные занятия и учеба, а также индивидуальный спорт и занятия на расстоянии. Индивидуальный спорт на свежем воздухе разрешен.

С 14 декабря на три недели приостанавливается деятельность кружков по интересам и спортивные занятия для молодежи и взрослых. Разрешаются только индивидуальные занятия и учеба, а также индивидуальный спорт и занятия на расстоянии. Индивидуальный спорт на свежем воздухе разрешен.

Ограничения не распространяются на профессиональных спортсменов, в том числе команды, соревнующиеся в лиге мастеров, сборные и кандидатов в сборные. Тренироваться и соревноваться могут и эти молодые люди, и взрослые в отдельных дисциплинах и командах, зрители не допускаются.

Будет увеличен надзор за соблюдением обязанности самоизоляции.