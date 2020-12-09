Правительство одобрило распоряжение о новых ограничениях для всей Эстонии и Ида-Вирумаа
Правительство на сегодняшнем заседании одобрило распоряжение о введении новых ограничений для Ида-Вирумаа, а также в общегосударственном масштабе. В Ида-Вирумаа ограничения начнут действовать с субботы, 12 декабря, всеэстонские меры вводятся в действие с понедельника, 14 декабря.
С 12 декабря по 3 января включительно в Ида-Вирумаа действуют следующие ограничения
Для клиентов и посетителей должны быть закрыты увеселительные заведения и предприятия по размещению (гостиничный сектор), музеи и выставочные залы. Ограничение, введенное для гостиничного сектора, не касается постояльцев, непосредственно связанных с работами по разрешению кризиса, например, врачей и медицинских сестер, которые были направлены в Ида-Виру из других регионов Эстонии.
Для клиентов должны быть закрыты все спортивные объекты, в том числе спортклубы, бани, СПА, бассейны, водные центры. Ограничение не распространяется на профессиональную спортивную деятельность, которая проводится в рамках соревновательной системы союза данного вида спорта, в том числе на членов и кандидатов во взрослые и молодежные сборные Эстонии и игроков высшей лиги, а также на деятельность, связанную с обороной и внутренней безопасностью, и на занятия для людей с особыми потребностями.
Для клиентов должны быть закрыты все торговые залы и залы обслуживания предприятий общественного питания. Продажа еды навынос и связанная с этим услуга курьерской доставки разрешены.
Как в помещениях, так и вне их не разрешены публичные собрания и мероприятия, в том числе конференции, театральные представления, концерты и киносеансы.
Открытыми на действующих условиях могут оставаться церкви и другие места проведения религиозных обрядов.
Под запретом молодежная работа, деятельность и образование по интересам, курсы повышения квалификации. Эта деятельность может продолжаться только в индивидуальной форме или дистанционно. Ограничение не распространяется на деятельность, связанную с обороной и внутренней безопасностью, а также на занятия для людей с особыми потребностями.
Занятия спортом и тренировки в публичных помещениях не разрешены. Вне помещений разрешена бесконтактная индивидуальная деятельность и тренировки по одному или вдвоем с тренером. Ограничение не распространяется на профессиональную спортивную деятельность, которая проводится в рамках соревновательной системы союза данного вида спорта, в том числе на членов и кандидатов во взрослые и молодежные сборные и игроков высшей лиги, а также на деятельность, связанную с обороной и внутренней безопасностью, и на занятия для людей с особыми потребностями.
С 14 декабря действуют общеэстонские ограничения
Спорт в помещениях и вне их
В помещениях разрешена только дистанционная деятельность, осуществляемая при помощи электронных средств связи, или бесконтактная индивидуальная деятельность и тренировки, которые можно проводить также вдвоем с наставником. Действует правило 2+2, нужно носить маску. Требование носить маску не распространяется на детей младше 12 лет, а также на случаи, когда маску нельзя носить по состоянию здоровья, в силу характера работы или деятельности. Предметы общего пользования нужно дезинфицировать после каждого использования.
Вне помещений можно тренироваться в группах до 10 человек, плюс тренер или наставник.
Ограничение не распространяется на профессиональную спортивную деятельность, которая проводится в рамках соревновательной системы союза данного вида спорта, в том числе на членов и кандидатов во взрослые и молодежные сборные и игроков высшей лиги, а также на деятельность, связанную с обороной и внутренней безопасностью, и на занятия для людей с особыми потребностями.
До третьего января 2021 года включительно не разрешены спортивные и посвященные здоровому образу жизни мероприятия.
Спортивные соревнования
До 3 января включительно разрешено проводить спортивные соревнования только для команд высшей лиги, участвующих в соревновательной системе союза данного вида спорта, для профессиональных спортсменов, кандидатов и членов молодежных и взрослых сборных Эстонии. Зрителей на соревнованиях быть не должно.
При организации соревнований действует правило 2+2, которое не распространяется на соревнующихся на площадке спортсменов. В помещениях необходимо носить маску. В отношении маски продолжают действовать все прежние исключения, применяемые к занятиям спортом. Организатор должен обеспечить доступность средств дезинфекции.
Молодежная работа, деятельность и образование по интересам, курсы повышения квалификации
Молодежная работа и курсы повышения квалификации могут продолжаться только дистанционно или в форме бесконтактной индивидуальной деятельности или обучения, которыми можно заниматься и вместе с наставником. Действует требование 2+2. В помещениях нужно носить маску с учетом всех вышеперечисленных исключений из этого правила. Предметы общего пользования следует дезинфицировать после каждого использования.
Деятельность и образование по интересам могут продолжаться вне помещений в группах до 10 человек, к группе может дополнительно присоединиться тренер или наставник.
Ограничение не распространяется на деятельность, связанную с обороной и внутренней безопасностью, а также на занятия для людей с особыми потребностями. Также эти ограничения не распространяются на Астангуский центр профессиональной реабилитации.
Образование
До 31 декабря 2020 года должны оставаться закрытыми учебные корпуса общеобразовательных школ, профессиональных училищ, высших прикладных учебных заведений и университетов. В виде исключения по решению школы можно проводить дистанционное обучение. Также по решению школы в порядке исключения и с использованием всех мер предосторожности (правило 2+2, ношение маски в помещениях с учетом разрешенных исключений из этого правила, наличие дезинфицирующих средств) можно проводить персональные консультации, олимпиады, практику, экзамены и тестирование.
Может быть продолжено контактное обучение для детей с особыми образовательными потребностями.
Детские сады останутся открытыми.
Ограничения не будут применяться в детских учреждениях и школах для детей с особыми потребностями.