Правительство одобрило распоряжение о новых ограничениях для всей Эстонии и Ида-Вирумаа

С 12 декабря по 3 января включительно в Ида-Вирумаа действуют следующие ограничения

Для клиентов и посетителей должны быть закрыты увеселительные заведения и предприятия по размещению (гостиничный сектор), музеи и выставочные залы. Ограничение, введенное для гостиничного сектора, не касается постояльцев, непосредственно связанных с работами по разрешению кризиса, например, врачей и медицинских сестер, которые были направлены в Ида-Виру из других регионов Эстонии.

Для клиентов должны быть закрыты все спортивные объекты, в том числе спортклубы, бани, СПА, бассейны, водные центры. Ограничение не распространяется на профессиональную спортивную деятельность, которая проводится в рамках соревновательной системы союза данного вида спорта, в том числе на членов и кандидатов во взрослые и молодежные сборные Эстонии и игроков высшей лиги, а также на деятельность, связанную с обороной и внутренней безопасностью, и на занятия для людей с особыми потребностями.

Для клиентов должны быть закрыты все торговые залы и залы обслуживания предприятий общественного питания. Продажа еды навынос и связанная с этим услуга курьерской доставки разрешены.

Как в помещениях, так и вне их не разрешены публичные собрания и мероприятия, в том числе конференции, театральные представления, концерты и киносеансы.

Открытыми на действующих условиях могут оставаться церкви и другие места проведения религиозных обрядов.

Под запретом молодежная работа, деятельность и образование по интересам, курсы повышения квалификации. Эта деятельность может продолжаться только в индивидуальной форме или дистанционно. Ограничение не распространяется на деятельность, связанную с обороной и внутренней безопасностью, а также на занятия для людей с особыми потребностями.

Занятия спортом и тренировки в публичных помещениях не разрешены. Вне помещений разрешена бесконтактная индивидуальная деятельность и тренировки по одному или вдвоем с тренером. Ограничение не распространяется на профессиональную спортивную деятельность, которая проводится в рамках соревновательной системы союза данного вида спорта, в том числе на членов и кандидатов во взрослые и молодежные сборные и игроков высшей лиги, а также на деятельность, связанную с обороной и внутренней безопасностью, и на занятия для людей с особыми потребностями.

С 14 декабря действуют общеэстонские ограничения

Спорт в помещениях и вне их

В помещениях разрешена только дистанционная деятельность, осуществляемая при помощи электронных средств связи, или бесконтактная индивидуальная деятельность и тренировки, которые можно проводить также вдвоем с наставником. Действует правило 2+2, нужно носить маску. Требование носить маску не распространяется на детей младше 12 лет, а также на случаи, когда маску нельзя носить по состоянию здоровья, в силу характера работы или деятельности. Предметы общего пользования нужно дезинфицировать после каждого использования.

Вне помещений можно тренироваться в группах до 10 человек, плюс тренер или наставник.