Оцените! ⟩ IKEA: не только мебель, но и автономные микродомики

С каждым годом все более востребованной становится жизнь в миниатюрных передвижных домах, которые можно легко перемещать с одного места на другое, позволяя владельцам путешествовать со всем своим имуществом.

До сих пор большинство людей сами строили для себя микродомики, превращая это в увлекательное хобби, совмещая его с повседневным образом жизни. Однако вскоре IKEA предложит возможность покупать готовые дома.

ФОТО: скриншот с видео YouTube

Дома от производителя мебели будут полностью самодостаточными и автономными. На крышах микродомов будут установлены две солнечные батареи и преобразователи, которые будут вырабатывать электроэнергию, не привязывая путешественников к конкретным местам для подзарядки.

Площадь домиков, созданных IKEA, составит 17 квадратных метров, на которых будет размещено все необходимое для жизни: небольшая кухня, спальная зона, обеденный стол и небольшая ванная комната. В основе дома - двухосная прицепная система, которая не имеет ограничений на транспортировку ни в одной стране.

Внешний вид дома будет выдержан в лаконичном стиле, а фасад покроют кедровыми досками, которые будут обработаны японской методикой обжига. Обработанное таким образом дерево прослужит дольше, будет защищено от насекомых, влаги и солнца.

ФОТО: скриншот с видео YouTube

В спальной зоне планируется разместить подъемную кровать и встроенный шкаф с выдвижными элементами. Гостиная будет выполнять функции места отдыха, офиса и столовой. Основным элементом интерьера станет небольшой угловой диван со скрытым ящиком для хранения вещей. Кухонный отсек оборудуют небольшим гарнитуром с раковиной, холодильником, электроплитой и микроволновой печью.

Более сложной задачей в микродомах является установка ванных комнат. Дизайнеры IKEA решили установить в небольших домиках унитаз с сухим компостом и душ, вода в которые будет подаваться из установленного внутри дома бойлера. Вся сантехника в доме будет оборудована водосберегающей системой, а сточные воды станут стекать в специальные контейнеры.

Несмотря на то, что дом вполне себе автономен, его можно будет подключить к центральным системам - например, к водопроводу.

ФОТО: скриншот с видео YouTube

В базовую комплектацию дома входит встроенная мебель, микросистема кондиционирования, сантехника и кухонная техника.