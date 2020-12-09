Таллиннские гиды подготовили волшебную рождественскую программу экскурсий
Весь декабрь, до начала января Таллиннское объединение гидов приглашает в Старый город открыть для себя рождественскую сказку. Прогуливаясь по украшенному Старому городу, можно будет узнать откуда ганзейские купцы получали специи для приготовления пипаркоков, как проходили пивные вечеринки в честь Рождества и как впервые на Ратушной площади установили рождественское дерево, а также и другие истории.
В Таллинне на протяжение многих столетий проживали и проживают различные люди, таковы и таллинннские гиды. У каждого свое лицо, и они каждый на свой лад передают захватывающие истории, связанные празднованием Рождества в Таллинне на протяжение столетий.
Что такое рождественские пивные вечеринки? Как выглядело первое рождественское дерево в Таллинне? Рассказы аттестованных таллиннских гидов окунут Вас во времена 500-летней давности, чтобы донести до слушателя богатые традиции старины. Конечно же, мы не забываем и о самых маленьких слушателях, детях. Всем без исключения покажут места связанные с Рождеством, украшенные елками или другими украшениями.
«Наши экскурсии организованы с любовью к родному городу, его истории и желанием снова привлечь жителей в его самую старую и магическую часть – Старый город! В связи с этим, цена на билет у нас символичная, а детям, которые приходят с родителями, участие в экскурсиях бесплатно», – говорит член правления Таллиннского объединения гидов Кристель Кяэрамеэс. «Гид – это и сказочник, а Рождество – время сказок».
Экскурсии продолжительностью 1 час будут проходить вплоть до 3 января четыре раза в неделю: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье. Экскурсии проводятся как на эстонском, так и на русском языках. По выходным экскурсии проводятся два раза – в 13:00 и 16:00, а в рабочие дни – в 17:30, чтобы можно было успеть после работы насладиться прогулкой по Старому городу.
Встреча с гидом и начало экскурсии возле Ратуши под часами. У гида в руках – флажок с символикой Таллиннского объединения гидов.
Розыгрыш для читателей Rus.Postimees:
❄РОЗЫГРЫШ❄ двух комплектов по 2 билета на волшебные рождественские экскурсии на русском языке, организованные...Posted by Rus.Postimees on Wednesday, December 9, 2020