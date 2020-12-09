Стремление жителей Эстонии платить налоги растет второй год подряд

Большинство жителей Эстонии считают уплату налогов своей важной гражданской обязанностью – 93% респондентов полностью или частично согласились с этим утверждением. Три четверти эстоноземельцев чувствовали бы себя плохо, если бы не платили налоги. 39% респондентов относятся осуждающе к работе по-черному, но пятая часть респондентов не видит в этом проблемы.

По словам руководителя исследований Эстонского исследовательского центра Рийн Пярнаметс, результаты проведённого им исследования показывают, что в целом знания, отношения и модели поведения в сфере налогообложения у людей немного улучшились.

«Значительный скачок как в налоговой осведомленности, так и в отношении к уплате налогов был произведен целевой группой 15-24-летних, на которых НТД уделял много внимания в течение прошлого года», – сказала Пярнаметс. «Радует то, что желание платить налоги увеличивается и у неэстонцев, хотя оно всё же ещё остается ниже среднего по Эстонии».

По словам заместителя генерального директора НТД Риво Рейтманна, исследование желания жителей Эстонии платить налоги представляет объективный обзор первопричин налогового поведения жителей Эстонии, а также позволяет департаменту лучше управлять своей деятельностью.

«Наша цель – значительное желание жителей Эстонии платить налоги – означает, что люди сами платят свои налоги, а не то, что на их сбор тратится необоснованно много средств налогоплательщиков», – сказал Рейтман. «С позиции НТД важным результатом исследования является то, что почти все люди считают уплату налогов своей важной обязанностью как жителей Эстонии. Но для того, чтобы это отношение отразилось на поведении, ещё предстоит проделать большую работу, препятствиями в которой выступают как недостаток знаний, так и отсутствие понимания того, что другие люди считают уплату налогов элементарной. При этом они не понимают всех рисков».

По словам Рейтманна, устойчивый рост желания жителей Эстонии платить налоги показывает то, что НТД правильно распределил фокусы внимания. «Для законопослушных людей НТД является надёжным и консультирующим партнером, а уплата налогов - легкой и удобной. ТО есть законопослушность растет не потому, что люди боятся, что НТД вот-вот постучит им в дверь», – добавил Рейтман.

В следующем году НТД продолжит уделять внимание частным лицам, которые скрывают свои доходы – получают зарплату в конверте, не декларируют доходы от предпринимательства или, например, от сделок с недвижимостью (аренда, инвестиции и пр.). По словам Рейтмана, люди обязательно должны либо декларировать такой дополнительный доход, представляя в феврале данные о подоходном налоге, либо использовать предпринимательский счет, чтобы избежать неприятностей.