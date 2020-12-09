Желание жителей Эстонии платить налоги растет второй год подряд

Большинство жителей Эстонии считают уплату налогов своей важной гражданской обязанностью – 93% респондентов полностью или частично согласились с этим утверждением. Три четверти эстоноземельцев чувствовали бы себя плохо, если бы не платили налоги. 39% респондентов относятся осуждающе к выполнению «черной работы», но пятая часть респондентов не видит в этом проблемы.

По словам руководителя исследований Эстонского исследовательского центра Рийн Пярнаметс, результаты проведённого им исследования показывают, что в целом знания, отношения и модели поведения в сфере налогообложения у людей немного улучшились.

«Значительный скачок как в налоговой осведомленности, так и в отношении был произведен целевой группой 15-24-летних, на которых НТД уделял много внимания в течение прошлого года», – сказала Пярнаметс. «Радует то, что улучшается желание неэстонцев платить налоги, хотя оно всё же ещё остается ниже среднего по Эстонии.»

По словам заместителя генерального директора НТД Риво Рейтманна, исследование желания жителей Эстонии платить налоги предоставляет объективный обзор первопричин налогового поведения жителей Эстонии, а также он позволяет департаменту лучше управлять своей деятельностью.

«Наша цель – высокое желание жителей Эстонии платить налоги – обозначает, что люди сами уплачивают свои налоги, а не то, что на их сбор тратится необоснованно много денег налогоплательщиков», – сказал Рейтман. «С позиции НТД важным результатом исследования является то, что почти все люди считают уплату налогов своей важной обязанностью, будучи жителями Эстонии. Но для того, чтобы это отношение отразилось в поведении, ещё предстоит проделать большую работу – препятствиями в которой выступают как недостаток знаний людей, так и отсутствие понимания того, что другие люди считают уплату налогов элементарной, при этом чувство рисков – низкое».

По словам Рейтманна, устойчивый рост желания жителей Эстонии платить налоги показывает то, что НТД правильно расставил свои фокусы внимания. «Для законопослушных людей НТД является надёжным и консультирующим партнером, а уплата налогов является легкой и удобной посредством наших услуг. А не то, что среди законопослушных людей растет следующее понимание: если налоги все-таки не уплачены, то НТД вскоре постучится в дверь», – добавил Рейтман.

В следующем году НТД продолжит уделять внимание на частных лиц, которые скрывают свои доходы – принимают зарплату в конверте, не декларируют доходы от предпринимательства или, например, от сделок с недвижимостью (аренда, инвестиции и пр.). По словам Рейтмана, люди обязательно должны либо декларировать такой дополнительный доход, предоставляя в феврале данные о подоходном налоге, либо использовать предпринимательский счет, чтобы избежать неприятностей.