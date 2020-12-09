Коронакризис открыл хаапсалускому банку двери в Швецию

Риск уже окупился: портфель цифровых кредитных карт банка уже превышает один миллион евро.

«Швеция - страна с устоявшимся рынком и привычками, где конкуренция высока, рынок более консервативен, но мы удовлетворены и небольшой долей рынка. Имя Holm как таковое прекрасно подходит для шведов, потому что holm в переводе со шведского означает остров», - сказал Клеттенберг.

Хаапсалуский банк планирует дальнейшее расширение в следующем году, но Клеттенберг пока держит в секрете пункты назначения.

В ожидании денежной инъекции

Причина расширения была прозаической: Эстония слишком мала.

«Финансовый рынок в Эстонии развивался стремительно на протяжении многих лет, клиенты идут в ногу с инновациями. Когда я работал в Handelsbanken, у эстонских филиалов международных банков был лучший интернет-банкинг, чем у материнских банков. Но недостатком Эстонии является небольшой масштаб рынка. Ты упираешься в потолок, и тогда небольшим компаниям приходится рассматривать возможность движения за границу», - сказал Клеттенберг.

Учитывая быстрые темпы расширения, Клеттенберг не скрывает своего намерения привлечь деньги от инвесторов для стимулирования развития.

«Мы не ставили цели выйти на биржу, но для роста необходим капитал. Мы планируем привлечь деньги от инвесторов, работающих в этом регионе», - сказал Клеттенберг.

Cтали бережливее

Коронарный кризис затронул людей повсюду, и клиентов Holm в том числе: «Люди стали более экономными, более осторожными, и для предотвращения проблем также используют платежные отпуска».

Также видно, что кредиты и рассрочки берутся в связи с ростом популярности домашних офисов: на покупку компьютеров или ремонт дома. Однако клиенты, выплачивающие рассрочку, особых проблем не доставляют.

«Это целенаправленные действия, люди думают перед покупкой, нужен ли, например, им компьютер», - сказал Клеттенберг.

«Малый кредит люди могут использовать для более широких целей, и в случае лежащих на счете денег люди могут не рассматривать покупку так тщательно, поэтому может возникнуть желание потратить их на другие вещи».

Сумма рассрочки обычно невелика: по словам Клеттенберга, в Holm она составляет в среднем от 300 до 400 евро. Малый кредит для частного лица обычно больше - до нескольких тысяч евро, бизнес-кредит - 20 000 - 25 000 евро - уже берется не шутки ради.

Что думает Клеттенберг о горячо обсуждаемом сейчас бизнесе быстрых кредитов?

«Каждый должен оценивать свои потребности и платежеспособность, причем делать это довольно консервативно, - сказал Клеттенберг. - Несколько лет назад на кредитном рынке произошла чистка, и исчезли некоторые недальновидные игроки».

Клеттенберг не говорит, являются ли процентные ставки Holm самыми высокими в Эстонии.

«Процентные ставки Holm зависят от рыночной конъюнктуры страны, поэтому банк, устанавливая процентные ставки в Эстонии, исходит из предложений других банков с таким же профилем», - сказал Клеттенберг.