Коронакризис открыл хаапсалускому банку двери в Швецию

Акционерное общество Holm Bank AS во время кризиса расширило свою деятельность за счет Швеции, что позволило ему сильно увеличить свой портфель. "Нужно учиться использовать кризис. Конечно, это был риск", - сказал Postimees глава Holm Bank Рауно Клеттенберг.
Риск уже окупился: портфель цифровых кредитных карт банка уже превышает один миллион евро.
«Швеция - страна с устоявшимся рынком и привычками, где конкуренция высока, рынок более консервативен, но мы удовлетворены и небольшой долей рынка. Имя Holm как таковое прекрасно подходит для шведов, потому что holm в переводе со шведского означает остров», - сказал Клеттенберг.
Хаапсалуский банк планирует дальнейшее расширение в следующем году, но Клеттенберг пока держит в секрете пункты назначения.
В ожидании денежной инъекции
Причина расширения была прозаической: Эстония слишком мала.
«Финансовый рынок в Эстонии развивался стремительно на протяжении многих лет, клиенты идут в ногу с инновациями. Когда я работал в Handelsbanken, у эстонских филиалов международных банков был лучший интернет-банкинг, чем у материнских банков. Но недостатком Эстонии является небольшой масштаб рынка. Ты упираешься в потолок, и тогда небольшим компаниям приходится рассматривать возможность движения за границу», - сказал Клеттенберг.
Учитывая быстрые темпы расширения, Клеттенберг не скрывает своего намерения привлечь деньги от инвесторов для стимулирования развития.
«Мы не ставили цели выйти на биржу, но для роста необходим капитал. Мы планируем привлечь деньги от инвесторов, работающих в этом регионе», - сказал Клеттенберг.
Cтали бережливее
Коронарный кризис затронул людей повсюду, и клиентов Holm в том числе: «Люди стали более экономными, более осторожными, и для предотвращения проблем также используют платежные отпуска».
Также видно, что кредиты и рассрочки берутся в связи с ростом популярности домашних офисов: на покупку компьютеров или ремонт дома. Однако клиенты, выплачивающие рассрочку, особых проблем не доставляют.
«Это целенаправленные действия, люди думают перед покупкой, нужен ли, например, им компьютер», - сказал Клеттенберг.
«Малый кредит люди могут использовать для более широких целей, и в случае лежащих на счете денег люди могут не рассматривать покупку так тщательно, поэтому может возникнуть желание потратить их на другие вещи».
Сумма рассрочки обычно невелика: по словам Клеттенберга, в Holm она составляет в среднем от 300 до 400 евро. Малый кредит для частного лица обычно больше - до нескольких тысяч евро, бизнес-кредит - 20 000 - 25 000 евро - уже берется не шутки ради.
Что думает Клеттенберг о горячо обсуждаемом сейчас бизнесе быстрых кредитов?
«Каждый должен оценивать свои потребности и платежеспособность, причем делать это довольно консервативно, - сказал Клеттенберг. - Несколько лет назад на кредитном рынке произошла чистка, и исчезли некоторые недальновидные игроки».
Клеттенберг не говорит, являются ли процентные ставки Holm самыми высокими в Эстонии.
«Процентные ставки Holm зависят от рыночной конъюнктуры страны, поэтому банк, устанавливая процентные ставки в Эстонии, исходит из предложений других банков с таким же профилем», - сказал Клеттенберг.
По словам Клеттенберга, по мере роста конкуренции ставки по кредитам могут начать падать. Действия Европейского центрального банка привели к снижению базовой процентной ставки ниже нуля. По его словам, снижение процентных ставок в Эстонии сдерживается отсутствием конкуренции: в последние годы некоторые банки пропали с рынка. Таким образом, в Эстонии все еще есть место для новых игроков.
Страха перед кризисом нет
По словам Клеттенберга, нынешний кризис затронул финансовый сектор меньше, чем предыдущий мировой финансовый кризис. В настоящее время финансовые результаты банков выглядят относительно симпатично. Консолидированный кредитный портфель Holm увеличился с 44 миллионов до 56 миллионов в Эстонии и с 2,6 миллиона до 8 миллионов в Латвии по сравнению с началом года.
По словам Клеттенберга, результат в этом году более скромен: отчасти потому, что Holm как банку приходится делать больше кредитных провизий, отчасти из-за увеличения инвестиций в развитие IT и увеличения числа сотрудников, что обеспечивает лучшие перспективы роста в будущем. Однако в следующем году Клеттенберг обещает уже более красивые цифры.
Глава Holm не слишком обеспокоен экономической ситуацией на данный момент: "Я настроен осторожно оптимистично. Несмотря на трудности в некоторых секторах, экономика вышли из первой волны коронавируса намного лучше, чем первоначально прогнозировалось".
Клеттенберг выразил надежду, что вторая волна пройдет без серьезного долговременного ущерба.
«Ты можешь считать себя банкиром только после трех кризисов», - сослался Клеттенберг на пословицу, ходящую в финансовом секторе.
Сам он через это прошел, получив свой последний, третий образовательный опыт, когда работал в Handelsbanken во время предыдущего финансового кризиса.
«У вас может быть новаторский и гибкий подход, но это не значит, что вы cможете справиться с кризисом. Риски необходимо осознавать, но каждый кризис - а они имеют тенденцию повторяться десятилетними циклами - отличается, и вы должны быть к этому готовы », - сказал Клеттенберг.
По словам Клеттенберга, хорошо то, что все кризисы проходят один раз, и они учат нас не бояться неудач, а извлекать уроки из них.