Департамент здоровья: многие коронапозитивные не считают себя больными

«Департамент здоровья спрашивает у людей, получивших положительный результат теста, о симптомах, но не изучает, считают ли они себя больными в случае появления признаков заболевания», - сказала Postimees советник отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Донченко. По ее словам, эта тема заслуживает отдельного исследования.

Характер симптомов COVID-19 очень разный, начиная от их полного отсутствия до серьезных проблем с дыханием. «Научные данные говорят о том, что бессимптомный больной и человек с респираторными симптомами имеют одинаковую вирусную нагрузку в инфекционно опасный период», - объяснила она. По словам Донченко, человек даже с самыми незначительными симптомами может заразить других людей, если не соблюдает дистанцию и не носит маску.

«COVID-19 — это воздушно-капельная инфекциями, которая передается другому человеку при разговоре, чихе или кашле. Сейчас мы должны снизить количество контактов, в случае крайне необходимых контактов важно гарантировать рассредоточение и соблюдение безопасной дистанции, ношение маски, в том числе и на улице в многолюдных местах. Также важно соблюдать гиену рук и этикет кашля», - сказала Донченко. Также в закрытых помещениях должна производиться дезинфекция поверхностей и проветривания.

«Даже с небольшим насморком или кашлем надо остаться дома и связаться с врачом. Ни в коем случае нельзя идти на работу или в гости, так как вы можете подвергнуть угрозе заражения других людей», - подчеркнула она.