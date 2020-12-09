В Германии зафиксирован максимальный суточный показатель смертности от коронавируса

В статистике RKI по летальным исходам учитываются и те случаи, когда вирус являлся непосредственной причиной смерти, и те, когда он, по всей видимости, способствовал смерти пациента не фоне ослабления организма, вызванного другими заболеваниями. Поэтому говорят, что человек умер от коронавируса или с коронавирусом, отмечает агентство epd.

Общее количество заражений в Германии со времени начала пандемии выросло до почти 1,2 млн человек - на 20 815 больше, чем днем ранее. Уровень заражаемости за минувшие семь дней составил 149,1 случаев на 100 тысяч человек. Это значительно выше критической отметки в 50 случаев, установленной политиками и органами здравоохранения.

Призывы к жесткому локдауну

На фоне роста заражаемости коронавирусом в Германии усиливаются призывы к введению жесткого локдауна. "После пяти недель частичного локдауна мы, к сожалению, вынуждены констатировать, что волну подавить не удалось. Ограничение контактов - сейчас единственная возможность значительно снизить темпы заражений", - сказала председатель врачебного союза Marburger Bund Сюзанне Йона в интервью изданиям RedaktionsNetzwerk Deutschland, обнародованном 9 декабря.

Федеральная земля Саксония уже с 14 декабря закрывает школы, детские сады и магазины. В Баварии школьники, начиная с 8 класса, с 9 декабря переходят на посменное обучение, профессиональные училища полностью переведены на удаленку. Исключения допускаются лишь для выпускных классов. И в Саксонии, и в Баварии также введены более жесткие ограничения по контактам между людьми.

Ограничения в послерождественский период

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан поддержал эти меры. Он также выступил за жесткий локдаун в Германии после Рождества до 10 января. Шпан выразил мнение, что едва ли можно найти более подходящее время для ужесточения ограничений.