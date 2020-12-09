Ср, 9.12.2020
Поступки и решения тех, кто борются за семью и детей на словах, в действительности бьют и по семьям, и по детям. Юлле Харью
Юлле Харью
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Пресс-конференция ⟩ Кылварт: мы знаем, что с понедельника в Эстонии объявят каникулы

Михаил Кылварт.

ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Сегодня прошла пресс-конференция на русском языке Таллиннской городской управы, в которой приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, руководитель Западно-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов, а также старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.

Михаил Кылварт сказал, что эпидемиологическая ситуация ухудшается. Вчера прошла дискуссия о том, что делать со школами: отправлять на дистанционное обучение или начинать каникулы раньше. Мэр объяснил, что до каникул оставалась всего неделя, школам, чтобы наладить работу на дистанции, тоже нужна неделя, поэтому проще объявить каникулы. Но с возможностью заниматься детьми с особыми потребностями, отстающими и олимпиадниками.

Доктор Аркадий Попов, который только что вступил в должность руководителя Западно-Таллиннской центральной больницы, объяснил, что нагрузка на здравоохранение большая, но пока медицина справляется: "Если же у нас появятся обещанные 700 ковидных больных, то это будет уже не критическая ситуация, а катастрофа".

Владимир Свет сообщил, что для народного бюджета поступило 420 предложений. Они будут отобраны специалистами и лучшие работы выставят на народное голосование. 

Rus.Postimees вел прямую трансляцию. Подробнее читайте и смотрите ниже. 

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