Пресс-конференция ⟩ Кылварт: мы знаем, что с понедельника в Эстонии объявят каникулы

Михаил Кылварт сказал, что эпидемиологическая ситуация ухудшается. Вчера прошла дискуссия о том, что делать со школами: отправлять на дистанционное обучение или начинать каникулы раньше. Мэр объяснил, что до каникул оставалась всего неделя, школам, чтобы наладить работу на дистанции, тоже нужна неделя, поэтому проще объявить каникулы. Но с возможностью заниматься детьми с особыми потребностями, отстающими и олимпиадниками.

Доктор Аркадий Попов, который только что вступил в должность руководителя Западно-Таллиннской центральной больницы, объяснил, что нагрузка на здравоохранение большая, но пока медицина справляется: "Если же у нас появятся обещанные 700 ковидных больных, то это будет уже не критическая ситуация, а катастрофа".

Владимир Свет сообщил, что для народного бюджета поступило 420 предложений. Они будут отобраны специалистами и лучшие работы выставят на народное голосование.