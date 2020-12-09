В Литве новый рекорд заражений: за сутки выявлено 3128 случаев, 31 смертельный исход

Это самое большое число новых суточных случаев с начала пандемии. За минувшие сутки выздоровел 1171 человек.

В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 80 556 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 45 тыс. 798 человек, 33 708 человек выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 704 человека, по иным причинам умерли 348 зараженных.