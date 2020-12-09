Ср, 9.12.2020
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Трийн Терамяэ
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В Литве новый рекорд заражений: за сутки выявлено 3128 случаев, 31 смертельный исход

Автобусная остановка в Вильнюсе.

ФОТО: MINDAUGAS KULBIS/AP

За минувшие сутки в Литве от COVID-19 умер 31 человек, подтверждено 3128 новых случаев заболевания, сообщил в среду Департамент статистики.

Это самое большое число новых суточных случаев с начала пандемии.  За минувшие сутки выздоровел 1171 человек.

В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 80 556 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 45 тыс. 798 человек, 33 708 человек выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 704 человека, по иным причинам умерли 348 зараженных.

За минувшие сутки было взято 11 729 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 357 723. 

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