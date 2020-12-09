В канун Рождества эстонские звезды дадут благотворительный концерт в Тартуской церкви Святого Иоанна

«У всех нас праздники ассоциируются с пипаркоками, глинтвейном, подарками и красивыми рождественскими мелодиями. Обычно для музыкантов – это самый загруженный концертами период, но в этом году они тоже проводят больше времени с семьей и близкими», - сказала певица Элина Нечаева. «Это прекрасное время, чтобы заняться переоценкой ценностей. Щедрость и добрые дела, даже самые незначительные, дарят человеку огромную радость, а каждый добрый поступок оставляет отпечаток в сердцах нуждающихся. Тихий семейный отдых дает отличную возможность задуматься над тем, что для нас важно, и как мы можем помочь другим».

«На протяжении многих веков жители Эстонии – как хуторяне, так и горожане - отмечали Рождество как самый важный праздник в году, и в канун Рождества в церкви приходили тысячи людей, вне зависимости от их веры или воцерковленности», - сказал архиепископ Эстонской евангелической лютеранской церкви Урмас Вийлма. «Этой практике, идущей от сердца, не помешали ни войны, ни смена государственных режимов, ни вспышки болезней. Нынешний вирус тоже не отменит Рождество, но все же в этом году нам стоит проявить осторожность и позаботиться о себе и здоровье близких. Вот почему в этот раз в канун Рождества трансляция из церкви соберет всех жителей Эстонии перед телевизором».

«Kanal 2 многие годы с помощью благотворительных программ пытается привлечь внимание жителей Эстонии к хорошим делам, будь то приобретение необходимого оборудования для новорожденных и недоношенных детей, осуществление мечты тяжелобольных детей, помощь семьям детей, больных раком, или сбор средств на покупку тренировочного робота для ходьбы», - сказала продюсер Kanal 2 Мари-Лийс Вескус.

«По традиции, в это Рождество Kanal 2 также покажет специальное благотворительное представление, которое на этот раз будет организовано в сотрудничестве с Церковным фондом. Мы приглашаем всех насладиться чарующе красивым благотворительным церковным концертом «Рождество в церкви», в ходе которого будут собирать пожертвования на полную реставрацию башни церкви Святой Марии в Тарту», - добавила она.

Пожертвования будут собирать по телефону, чтобы каждый житель Эстонии имел возможность посредством всего одного телефонного звонка внести свой вклад в одну из самых значимых частей нашего культурного наследия – сохранение церквей. Рождество – это лучший период для благотворительности, когда помощь другим дарит радость и приносит душевный покой.

Трансляция праздничного концертного вечера из церкви Св. Иоанна в Тарту начнется на Kanal 2 – 24 декабря в 19:00 и повторится утром 27 декабря в 10:00.

Вы можете сделать пожертвование во время концерта, позвонив по номеру 900 0002 (5 евро), 900 0003 (10 евро) и 900 0004 (25 евро).