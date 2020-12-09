В могилах жертв чумы в Отепя находят новые артефакты

Если сначала работами занималось предприятие AS Otepää Veevärk, то с пятницы объект в центре города передали археологам Тартуского университета. Руководителем работ стал археолог и исследователь костей Тартуского университета Мартин Мальве.

По его словам, речь идет об уже известном археологам месте, — поселковом кладбище 14 века — на котором хоронили умерших преимущественно во время эпидемии чумы. Раскопки там вели несколько раз. Первые прошли в 1928-1929 года, после в 1938 и 1950 годах.

Последние археологические исследования проводили там в 1996 году под руководством археолога Хейки Валка, который нашел семь скелетов. Мальве добавил, что вместе с новыми 16 скелетами всего на кладбище обнаружены останки более 50 человек.

В могилах нашли и предметы. Мальве рассказал, что нашли пару ремней, пряжку и кольцо. Поскольку в могилах похоронены по несколько человек, по словам археолога, есть вероятность найти и другие скелеты. В то же время он предположил, что их может было немного, меньше 20.

Парные могилы

Найденные скелеты позволяют предположить, что людей хоронили в основном парами: «Мы предполагаем, что это семьи, умершие от чумы, их похоронили вместе. Например, тут были похоронены двое детей, взрослый и подросток, взрослый и младенец. Прежде находили и крупные общие могилы, в которых вместе находились по пять-шесть человек». Чтобы найти подтверждение родства начаты исследования ДНК.

По состоянию на вечер понедельника были найдены 16 скелетов. ФОТО: Monika Otrokova / Otepää vallavalitsus

Мартин Мальве рассказал, что университетские ученые хотят узнать по пробам костей и то, что средневековые отепяэсцы ели: как питались, насколько хорошо жили. Также есть возможность получить информацию о состоянии зубов, гигиене зубов и кариесе: также можно узнать о травмах и повреждениях, а также то, как они жили до смерти и чем занимались. Это самый прямой путь для изучения жизни средневековых людей».

По его словам, раскопки закончатся на этой неделе. После строительные работы можно будет продолжить. Сейчас археологи изучают только ту часть, которая находится перед зоной установки трубопровода. По словам Мальве, найденные кости будут доставлены в хранилище человеческих костей Тартуского университета: «Они останутся для будущих исследовательских работ».

Однако с годами могилы сильно разрушились, поскольку там строили и без археологических исследований: «Например, когда в середине 1990-х годов строили парковку, многие места захоронения полностью разрушили». Умершие похоронены не очень глубоко, некоторые на глубине лишь 30-40 сантиметров. Более глубокие могилы находятся на глубине 1,2 метра: «Некоторые кости находили прямо по щебенкой. Когда строили парковку и проводили раскопки под руководством Хейки Валка, разобрали лишь один пригорок. Остальные могилы просто остались под парковкой».

По его словам, сейчас уже не узнать, сколько скелетов сохранилось и насколько большим было это кладбище. Однако он заверил, что есть повод снова пересмотреть прежние материалы, чтобы получить более целостную картину.

Сюрпризом не было

Руководитель AS Otepää Veevärk Юри Тедера сказал, что ситуация сюрпризом не стала: «Когда мы проектировали работы, то обнаружили, что находимся в средневековой зоне. Было небольшое замешательство из-за того, что разрешение на строительство дали без согласования с Департаментом охраны старины. Но это исправили».

Это означало, что за раскопками на конкретном участке надзирали защитники старины, и как только появились первые кости, работу взяли под контроль уже археологи. По словам Тедера, задержки со строительством трубопровода все же не будет: «Есть большое желание дать тепло в квартирные дома на Тартуском шоссе, 6 и 8 еще до рождества. Мы торопимся ради двух многоквартирных домов. Теплотрассу получит и здание автовокзала, а также два коммерческих участка недвижимости: оба пока не эксплуатируются, но возникает перспектива».