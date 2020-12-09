Акции авиакомпаний начали расти, но пассажиры вернутся нескоро

Хотя новости о вакцине от коронавируса хорошо сказываются на акциях авиакомпаний, они, несомненно, не скоро увеличат количество пассажиров.

По сравнению с и без того плохим октябрем, в ноябре с Finnair летало почти на 16 процентов меньше людей, то есть всего восемь процентов от объема перевозок год назад. В то время как экономические показатели Finnair за ноябрь характеризуются финскими СМИ как полный провал, к полудню их акции на бирже выросли на четыре процента. За месяц цена акций уже выросла на пятую часть из-за новостей о вакцине.

Еще хуже идут дела у авиакомпании Norwegian Air Shuttle, которая совсем недавно действовала и в Эстонии. Компания несет убытки с 2017 года, а ее долговая нагрузка на конец сентября достигла 4,5 млрд евро. В настоящее время из 140 самолетов компании летают всего шесть, обслуживая внутренние маршруты Норвегии. На работе задействовано всего 600 сотрудников вместо прежних 10 000.

В понедельник ирландский суд разрешил Norwegian назначить аудитора для себя и нескольких ирландских дочерних компаний. Эта процедура обеспечивает защиту компании от кредиторов.

«Дальнейшая реструктуризация принесет пользу всем сторонам и увеличит вероятность успешного исхода», - сказал исполнительный директор авиакомпании Якоб Шрам.

На прошлой неделе Norwegian представил пакет мер по спасению, который включает сокращение авиапарка, обмен долга на акции и эмиссия права на подписку на сумму до 375 миллионов евро. Акции Norwegian также совершили вчера большой скачок на бирже, к полудню котировка была уже на 16 процентов выше, чем днем ранее.

Количество пассажиров латвийской государственной авиакомпании airBaltic в третьем квартале сократилось на 77,6 процента по сравнению с прошлым годом, а оборот - на 78 процентов, до 37,8 миллиона евро. Убыток составил почти 5,8 миллиона евро.

За первые девять месяцев операционный убыток авиакомпании составил 121,3 миллиона евро. При этом в прошлом году авиакомпания получила прибыль в 97 миллионов евро. Мартин Гаусс, генеральный директор AirBaltic, заявил в ноябре, что компания будет нести непокрытые расходы в размере 3,5–4 млн евро в неделю.