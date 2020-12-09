Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе: ее увезли в больницу

Вчера в 11.01 в Валга на круговом перекрестке улиц Вабадузе и Выру произошла авария, в ходе которой 32-летняя женщина, находившаяся за рулем Kia Sorento, сбила пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу 70-летнюю женщину, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Пешехода доставили в Валгаскую больницу.
«По словам водителя, она не заметила человека на пешеходном переходе из-за слепящего солнца», – сказала пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк.
Полиция убедилась, что находившаяся за рулем женщина была трезвой и с водительскими правами, все точные обстоятельства выясняются. «Водитель сам сообщил об аварии и поддерживал пострадавшего человека до приезда скорой помощи. К счастью, у пешехода легкие травмы – были обнаружены ссадины. После оказания первой помощи ее отпустили на домашнее лечение», – сказала Вирк.