Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе: ее увезли в больницу

Полиция убедилась, что находившаяся за рулем женщина была трезвой и с водительскими правами, все точные обстоятельства выясняются. «Водитель сам сообщил об аварии и поддерживал пострадавшего человека до приезда скорой помощи. К счастью, у пешехода легкие травмы – были обнаружены ссадины. После оказания первой помощи ее отпустили на домашнее лечение», – сказала Вирк.