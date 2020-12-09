Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе: пострадавшую доставили в больницу

Полиция убедилась, что находившаяся за рулем женщина была трезвой и с водительскими правами, все обстоятельства произошедшего уточняются. «Водитель сам сообщил об аварии и поддерживал пострадавшую до приезда скорой помощи. К счастью, у нее легкие травмы – были обнаружены ссадины. После оказания первой помощи ее отпустили на домашнее лечение», – сказала Вирк.