ЧЁРНЫМ ПО БЕЛОМУ ⟩ Как попасть на коронавирусный анализ и где узнать результаты?

Открытое тестирование в Эстонии по заказу Департамента здоровья организует в тесном сотрудничестве с Обществом семейных врачей Эстонии организация открытого тестирования, работу которой координируют Medicum и SYNLAB. Взятием проб по всей Эстонии занимаются медицинские центры Confido, Qvalitas и Corrigo, а также медики в Курессааре, на Хийумаа, в Валге, Пыльва, Рапла и в Ида-Вируской центральной больнице. Проводить домашнее и массовое тестирование помогают Alre и Eldred Medical.

Попасть на тестирование в Эстонии можно пятью различными способами.

1. С направлением от семейного врача и/или 1220

При появлении симптомов позвоните своему семейному врачу, а если это невозможно — на консультационный телефон семейных врачей 1220, через которых можно получить направления Пн–Вс с 8:00 до 22:00.

После того как направление от семейного врача поступит в систему открытого тестирования, совершеннолетнему (достигшему 18-летнего возраста) лицу отправят на указанный в направлении номер телефона текстовое сообщение, позволяющее самостоятельно забронировать время для сдачи образца. При наличии направления можно также самостоятельно открыть страницу koroonatestimine.ee (раздел для пациентов), идентифицироваться с помощью ID-карты, mobiil-ID или Smart-ID и забронировать подходящее время.

Тем людям, которые не хотят или не могут самостоятельно забронировать время для сдачи пробы, позвонят из центра тестирования, организованного Medicum и SYNLAB. Если вам не позвонили из центра тестирования в течение 48 часов, советуем снова связаться с семейным врачом, чтобы проверить наличие направления и правильность номера телефона, указанного в направлении. Если в направлении указан правильный номер телефона, необходимо самому связаться с центром тестирования по номеру 6464 848 (Пн-Пт 8:00–18:00, Сб 10:00–16:00).

Если вам необходимо сдать анализ на коронавирус перед посещением больницы, то ваш лечащий врач оформит соответствующее обращение в организацию открытого тестирования и с вами свяжутся по телефону для бронирования подходящего времени и места на тестирование.Образец можно сдать по всей Эстонии. На данный момент работает 20 пунктов тестирования, их список можно найти здесь.

2. После близкого контакта

После близкого контакта с заражённым человеком важно оставаться дома и сообщить о таком контакте своему семейному врачу. Затем человек получит уведомление от Департамента здоровья, в котором будет указана дата последнего близкого контакта с заражённым и дата окончания карантина, а также рассчитанный 10-й день, на который человек может сдать бесплатно пробу из носоглотки на коронавирус. День близкого контакта с человеком, анализ которого был положительным, считается нулевым днём. Затем вам позвонит телефонный робот Департамента здоровья и предоставит инструкции, в том числе относительно того, как попасть на анализ.