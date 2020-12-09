ЧЁРНЫМ ПО БЕЛОМУ ⟩ Как попасть на коронавирусный анализ и где узнать результаты?

В Эстонии возможности тестирования и доступ к тестированию очень хорошие, и для тестирования используются достоверные методы. Сочетание нескольких мер, таких как соблюдение дистанции, ношение маски, немедленная самоизоляция и раннее тестирование, может помочь предотвратить распространение вируса. В Эстонии для обнаружения коронавируса SARS-CoV-2 проводится лабораторный ПЦР-анализ образца, взятого из носоглотки.
Открытое тестирование в Эстонии по заказу Департамента здоровья организует в тесном сотрудничестве с Обществом семейных врачей Эстонии организация открытого тестирования, работу которой координируют Medicum и SYNLAB. Взятием проб по всей Эстонии занимаются медицинские центры Confido, Qvalitas и Corrigo, а также медики в Курессааре, на Хийумаа, в Валге, Пыльва, Рапла и в Ида-Вируской центральной больнице. Проводить домашнее и массовое тестирование помогают Alre и Eldred Medical.
Попасть на тестирование в Эстонии можно пятью различными способами.
1. С направлением от семейного врача и/или 1220
При появлении симптомов позвоните своему семейному врачу, а если это невозможно — на консультационный телефон семейных врачей 1220, через которых можно получить направления Пн–Вс с 8:00 до 22:00.
После того как направление от семейного врача поступит в систему открытого тестирования, совершеннолетнему (достигшему 18-летнего возраста) лицу отправят на указанный в направлении номер телефона текстовое сообщение, позволяющее самостоятельно забронировать время для сдачи образца. При наличии направления можно также самостоятельно открыть страницу koroonatestimine.ee (раздел для пациентов), идентифицироваться с помощью ID-карты, mobiil-ID или Smart-ID и забронировать подходящее время.
Тем людям, которые не хотят или не могут самостоятельно забронировать время для сдачи пробы, позвонят из центра тестирования, организованного Medicum и SYNLAB. Если вам не позвонили из центра тестирования в течение 48 часов, советуем снова связаться с семейным врачом, чтобы проверить наличие направления и правильность номера телефона, указанного в направлении. Если в направлении указан правильный номер телефона, необходимо самому связаться с центром тестирования по номеру 6464 848 (Пн-Пт 8:00–18:00, Сб 10:00–16:00).
Если вам необходимо сдать анализ на коронавирус перед посещением больницы, то ваш лечащий врач оформит соответствующее обращение в организацию открытого тестирования и с вами свяжутся по телефону для бронирования подходящего времени и места на тестирование.Образец можно сдать по всей Эстонии. На данный момент работает 20 пунктов тестирования, их список можно найти здесь.
2. После близкого контакта
После близкого контакта с заражённым человеком важно оставаться дома и сообщить о таком контакте своему семейному врачу. Затем человек получит уведомление от Департамента здоровья, в котором будет указана дата последнего близкого контакта с заражённым и дата окончания карантина, а также рассчитанный 10-й день, на который человек может сдать бесплатно пробу из носоглотки на коронавирус. День близкого контакта с человеком, анализ которого был положительным, считается нулевым днём. Затем вам позвонит телефонный робот Департамента здоровья и предоставит инструкции, в том числе относительно того, как попасть на анализ.
Если Вы знаете, что находились в близком контакте с заражённым человеком, но при этом не получили оповещение от Департамента здоровья, можете сообщить о близком контакте с заражённым человеком также по информационному телефону 1247. Вы не сможете забронировать время на сдачу образца из носоглотки без постановки себя на учёт в качестве человека, находившегося в близком контакте с заражённым лицом. В качестве лица, находившегося в близком контакте с заражённым, бесплатное тестирование может пройти и не гражданин Эстонии.
Люди, находившиеся в близком контакте с заражённым человеком, смогут пройти тестирование не ранее чем на 10-й день после последнего близкого контакта. Для получения направления и бронирования времени в подходящем вам пункте позвоните по номеру 646 4848 (Пн-Пт 8:00–18:00, Сб 10:00-16:00), желательно позвонить на 8-й или 9-й день. Если у Вас есть направление, то время для тестирования на 10-й день можно также забронировать на странице koroonatestimine.ee.
Если в течение 10 дней у вас возникнут симптомы заболевания, позвоните своему семейному врачу и действуйте согласно пункту 1.
Если результат проведённого на 10-й день анализа будет отрицательным, вы сможете вернуться на работу. Образец, сданный ранее 10-го дня, не освобождает от 14-дневного карантина.
3. При возвращении из поездки
При наличии удостоверяющего личность документа с эстонским личным кодом можно пройти два анализа для сокращения длительности самоизоляции. Тестирование добровольно и бесплатно для граждан Эстонии, иностранцам могут на месте оплатить тест карточкой (стоимость 67€).
Первый образец можно сдать в Таллиннском порту (терминалы A и D, в зоне для пассажиров, прибывающих пешком), а также в Таллиннском аэропорту во временных пунктах медицинского центра Confido. Направление оформляется человеку на месте и данные пункты являются единственными, где тестирование можно пройти в порядке живой очереди. Пункты тестирования работают в соответствии с временем прибытия кораблей и самолётов, в остальное время они закрыты.
В случае пересечения сухопутной границы для бронирования времени на сдачу первого образца нужно позвонить по номеру 678 0000 (Пн-Пт 9:00–17:00). Поскольку в Эстонии в приоритетном порядке тестируют людей с симптомами, очередь может составлять 1-2 дня. Потому если вам уже известно точное время прибытия в Эстонию, рекомендуем забронировать время для тестирования заранее.
Образец можно сдать в пунктах открытого тестирования, расположенных по всей Эстонии. Информацию о них можно найти на странице koroonatestimine.ee.
Относительно второго образца, сдаваемого бесплатно через 7 дней, центр тестирования сам свяжется с вами и предложит возможные варианты. До момента получения результата анализа вы обязаны будете находиться в полной самоизоляции. В случае отрицательного результата людям, пересекавшим государственную границу, также отправят дополнительное сообщение с соответствующей информацией.
4. Скрининг
Под руководством учёных Тартуского университета проводятся различные скрининговые проекты. Если вы попадёте в случайную выборку, вам отправят соответствующее электронное письмо с инструкциями по заполнению анкеты. Только после этого можно будет прийти на тестирование. Без заполнения такой анкеты пройти анализ нельзя. Более подробные инструкции отправят персонально каждому человеку, попавшему в случайную выборку.
5. Платное тестирование
Стоимость платного тестирование самостоятельно определяет каждая организация, предлагающая такую услугу. Информацию о ценах можно найти на веб-страницах соответствующих организаций (указаны выше), обычно стоимость находится в пределах 70−86 евро. Подходящее время нужно бронировать непосредственно через учреждение, оказывающее такую платную услугу (обычно на веб-странице можно найти инфотелефон или адрес электронной почты).
Возможностью платного тестирования можно воспользоваться, например, в следующих случаях:
при необходимости отправиться в поездку и предъявить на границе отрицательный результат анализа;
если работнику нужно пройти тестирование по требованию работодателя;
если работодатель желает провести тотальное тестирование своих сотрудников или тестирование в связи с поездкой;
если человек пользуется услугами частных медучреждений (при необходимости);
в случае с иностранцами, на которых не распространяются правила тестирования в Эстонии на основании направления;
когда лицу без эстонского личного кода требуется проведение повторного анализа после тестирования в аэропорту или порту, а также при пересечении сухопутной границы иностранцами;
возможность для всех других заинтересованных лиц, у которых нет желания/показаний для прохождения тестирования по направлению.
Платное тестирование проводят, например, SYNLAB Eesti (в Таллинне, Тарту, Пярну, Йыхви, Нарве (по адресу Кангеласте проспект 2)), Medicum (в Таллинне), Confido (в Таллинне), Qvalitas (в Таллинне), HeBa (в Таллинне), а также некоторые больницы и др.
Общая памятка по тестированию
Образец на анализ можно сдать при предъявлении удостоверяющего личность документа с фотографией (ID-карта, водительские права)
На тестирование нужно приходить в точно забронированное время
В большинстве пунктов тестирования предусмотрено ожидание на открытом воздухе (для минимизации распространения вируса). Пожалуйста, оденьтесь соответствующим образом!
При насморке перед сдачей образца необходимо прочистить нос
Результаты тестирования поступят в течение 24–48 часов в информационную среду digilugu.ee и в новое мобильное приложение TESTI, которое можно скачать на странице testi.me