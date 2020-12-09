СМИ: в 70 бедных странах мира вакцину от COVID-19 сможет получить только один человек из 10

Развитые страны, в которых живет 14% населения планеты, уже обеспечили себе самые перспективные вакцины от коронавируса. Так, больше всего доз на душу населения закупила Канада: каждый канадец при желании сможет сделать прививку от коронавируса пять раз.

"Никому нельзя отказывать в жизненно необходимой вакцине из-за страны, в которой они живут, или количества денег, которое у них есть. Но пока что-нибудь кардинально не изменится, миллиарды людей по всему миру не получат безопасной и эффективной вакцины от COVID-19 годами", - заявила менеджер входящей в коалицию благотворительной организации Oxfam Анна Марриотт.

Так, 96% вакцины Pfizer выкупили западные страны. Вакцину Moderna тоже смогут получить только жители развитых стран, и цены на обе вакцины высоки. К тому же, их нужно хранить при очень низкой температуре. Компания AstraZeneca, напротив, собирается отправить 64% доз вакцины развивающимся странам.