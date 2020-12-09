Граница России с Европой будет закрыта до осени 2021 года?

"Мы думаем, что граница будет закрыта с Европой как минимум до августа-сентября 2021 года, судя по разговорам с иностранными партнерами. Власти европейских стран предполагают, что открыть границы с Россией они смогут только где-то после летнего сезона. Это оптимистический сценарий, который я слышал", - сказал он в ходе онлайн-конференции в Екатеринбурге в среду.