Другом прессы избран Аркадий Попов

На виртуальном годовом собрании Эстонский союз медиапредприятий избрал другом прессы бывшего главу кризисного штаба Департамента здоровья Аркадия Попова. Титул «Враг прессы» в этом году решили никому не присуждать.
Члены Эстонского союза медиапредприятий отметили, что в 2020 году Аркадий Попов был проводником информации как стране в целом, так и в русскоязычном медиапространстве. И это весной в разгар коронакризиса, когда сообщения правительства и Департамента здоровья были крайне важны. В сложное время он общался с общественностью посредством СМИ ясно и открыто.
Второй год подряд врага прессы не выбирают, чтобы не способствовать разжиганию ненависти в обществе.
Друга прессы избирают уже 27 раз.