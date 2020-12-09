Другом прессы избран Аркадий Попов

Члены Эстонского союза медиапредприятий отметили, что в 2020 году Аркадий Попов был проводником информации как стране в целом, так и в русскоязычном медиапространстве. И это весной в разгар коронакризиса, когда сообщения правительства и Департамента здоровья были крайне важны. В сложное время он общался с общественностью посредством СМИ ясно и открыто.