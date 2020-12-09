Ср, 9.12.2020
Если бы у нас была возможность принять такое решение на уровне города, мы бы обязали носить маски и на уличных мероприятиях. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
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Другом прессы избран Аркадий Попов

Аркадий Попов.

ФОТО: Eero Vabamägi

На виртуальном годовом собрании Эстонский союз медиапредприятий избрал другом прессы бывшего главу кризисного штаба Департамента здоровья Аркадия Попова. Титул «Враг прессы» в этом году решили никому не присуждать.

Члены Эстонского союза медиапредприятий отметили, что в 2020 году Аркадий Попов был проводником информации как стране в целом, так и в русскоязычном медиапространстве. И это весной в разгар коронакризиса, когда сообщения правительства и Департамента здоровья были крайне важны. В сложное время он общался с общественностью посредством СМИ ясно и открыто.

Второй год подряд врага прессы не выбирают, чтобы не способствовать разжиганию ненависти в обществе.

Друга прессы избирают уже 27 раз.

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